За її словами, в Україні нібито навмисне «отуплюють» дітей

Экс-регіоналка Олена Бондаренко відзначилася фейком про українську середню освіту

Як передає Politeka.net, заяви вона зробила в час ефіру пропагандистської телепередачі «Вечір з Володимиром Соловйовим».

За її словами, в Україні нібито навмисно «отупляють» дітей, починаючи з молодших класів.



«Освіта! Значно знизили вимоги до дитини, що йде в школу. Можна вже не читати, навіщо?! Раніше це вимагали, раніше тестували дитини при входженні в перший клас – зараз це не треба. Зараз не ставлять оцінки вже навіть у другому класі! Зараз зняли вимогу щодо необхідності запам'ятовувати таблицю множення до четвертого класу! Навіщо?!» – заявила одіозна екс-нардеп.

Раніше продин з найбільш одіозних російських пропагандистів Володимир Соловйов здивував визнанням про Україну.

В ефірі передачі «Доля людини» скандальний ведучий, який у своїх ефірах постійно видає повні ненависті фейки про Україну, заявив, що насправді нібито любить нашу країну.

За його словами, він ненавидить не Україну, а якихось «б**деровцев», які, на його думку виявляють «затаєний антисемітизм» в сучасній Україні.

Також раніше повідомлялося, що улюблений пропагандист президента РФ Володимира Путіна вирішив поділити Україну між трьома країнами.

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито повинна бути розділена між Росією, Угорщиною і Польщею.

Зухвалий випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» Олександр Охріменко.

Нагадаємо, Галкін змусив плюватися жовчю пропагандистів Кремля, дісталося і Зеленському.

Як повідомляла Politeka, пропагандист Кремля Соловйов засвітився в ресторані Одеси.

Також Politeka писала, що пропагандист Соловйов вирішив провчити Галкіну урок після заяви про Україну.