Экс-регіоналка Олена Бондаренко відзначилася фейком про українську середню освіту
Як передає Politeka.net, заяви вона зробила в час ефіру пропагандистської телепередачі «Вечір з Володимиром Соловйовим».
За її словами, в Україні нібито навмисно «отупляють» дітей, починаючи з молодших класів.
«Освіта! Значно знизили вимоги до дитини, що йде в школу. Можна вже не читати, навіщо?! Раніше це вимагали, раніше тестували дитини при входженні в перший клас – зараз це не треба. Зараз не ставлять оцінки вже навіть у другому класі! Зараз зняли вимогу щодо необхідності запам'ятовувати таблицю множення до четвертого класу! Навіщо?!» – заявила одіозна екс-нардеп.
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Раніше продин з найбільш одіозних російських пропагандистів Володимир Соловйов здивував визнанням про Україну.
В ефірі передачі «Доля людини» скандальний ведучий, який у своїх ефірах постійно видає повні ненависті фейки про Україну, заявив, що насправді нібито любить нашу країну.
За його словами, він ненавидить не Україну, а якихось «б**деровцев», які, на його думку виявляють «затаєний антисемітизм» в сучасній Україні.
Також раніше повідомлялося, що улюблений пропагандист президента РФ Володимира Путіна вирішив поділити Україну між трьома країнами.
Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що майже вся територія України нібито повинна бути розділена між Росією, Угорщиною і Польщею.
Зухвалий випад він озвучив під час суперечки зі скандальним українським гостем своєї передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим» Олександр Охріменко.
Нагадаємо, Галкін змусив плюватися жовчю пропагандистів Кремля, дісталося і Зеленському.
Як повідомляла Politeka, пропагандист Кремля Соловйов засвітився в ресторані Одеси.
Також Politeka писала, що пропагандист Соловйов вирішив провчити Галкіну урок після заяви про Україну.