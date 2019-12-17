Окупаційні власті продовжують стягувати на кримський півострів озброєння для створення військової бази

Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).

У сюжеті йдеться, що у Севастополі відбулася чергова мілітарі-виставка, на якій людям і дітям показали зенітно-ракетні комплекси С-400.

Крім того в розслідуванні зазначається, що до анексії Криму було до 12 тисяч російських військових, проте, починаючи з 2014 року, Міноборони РФ перекинуло на півострів всі можливі підрозділу своєї армії.

І хоча повних даних про кількість російського озброєння в Криму немає, все ж відомо, що з 2017 року на півострові сформовано чотири дивізіони протиповітряної оборони з комплексами С-400.

Крім того окупаційна влада займаються активною пропагандою війни серед кримчан. Місцеві зізналися, що в містах військової техніки стало більше і виглядає це дуже потужно.

При цьому в Криму йде активне нав'язування мілітаристських тим серед дітей.

Наприклад, учні імітують війну на шкільних виставах, їх залучають у дитячо-патріотичний рух "Юнармии" і навіть вчать збивати вертольоти.

За словами дитячого психолога і переселенки з Криму, враження, неначе діти грають у морський бій, але трохи моторошно і з морозом по шкірі.

«І вчать бачити в кожній людині ворога, – розповіла Світлана Паніна і додала, що «якщо б мова йшла про одноразової акції, то на дитячу психіку вона ніяк не вплинула. Але враховуючи систематичність і загальну атмосферу нагнітання, наслідки для маленьких кримчан можуть бути непередбачуваними».

Як йдеться у розслідуванні, Росія активно створює військову базу і підтримує її інфраструктуру, а на все інше - їй плювати, в тому числі і на людей.

Вывести войска и вернуть Крым – требования ООН | Крым.Реалии ТВ – Чей Крым? Гордон объяснил пропагандисту Кузичеву – Как крымских детей учат войне – Во сколько оценили резиденцию Ахметова в Крыму? – Крым.Реалии дозвонились Скабеевой Об этом и не только – в новом выпуске нашего телепроекта Gepostet von Крым Реалии am Montag, 16. Dezember 2019

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

Як повідомляла Politeka, Керченський міст завалиться: Нібіру захопить частину України і вдарить по окупантам

Також Politeka писала, що экс-радник Путіна розповів, коли Росія піде з Донбасу та Криму.