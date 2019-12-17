Окупаційні власті продовжують стягувати на кримський півострів озброєння для створення військової бази
Про це йдеться в сюжеті-розслідуванні "Крим.Реалії" (щоб подивитися відео, доскролльте новину до кінця).
У сюжеті йдеться, що у Севастополі відбулася чергова мілітарі-виставка, на якій людям і дітям показали зенітно-ракетні комплекси С-400.
Крім того в розслідуванні зазначається, що до анексії Криму було до 12 тисяч російських військових, проте, починаючи з 2014 року, Міноборони РФ перекинуло на півострів всі можливі підрозділу своєї армії.
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І хоча повних даних про кількість російського озброєння в Криму немає, все ж відомо, що з 2017 року на півострові сформовано чотири дивізіони протиповітряної оборони з комплексами С-400.
Крім того окупаційна влада займаються активною пропагандою війни серед кримчан. Місцеві зізналися, що в містах військової техніки стало більше і виглядає це дуже потужно.
При цьому в Криму йде активне нав'язування мілітаристських тим серед дітей.
Наприклад, учні імітують війну на шкільних виставах, їх залучають у дитячо-патріотичний рух "Юнармии" і навіть вчать збивати вертольоти.
За словами дитячого психолога і переселенки з Криму, враження, неначе діти грають у морський бій, але трохи моторошно і з морозом по шкірі.
«І вчать бачити в кожній людині ворога, – розповіла Світлана Паніна і додала, що «якщо б мова йшла про одноразової акції, то на дитячу психіку вона ніяк не вплинула. Але враховуючи систематичність і загальну атмосферу нагнітання, наслідки для маленьких кримчан можуть бути непередбачуваними».
Як йдеться у розслідуванні, Росія активно створює військову базу і підтримує її інфраструктуру, а на все інше - їй плювати, в тому числі і на людей.
Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.
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