Оккупационные власти продолжают стягивать на крымский полуостров вооружение для создания военной базы
Об этом говорится в сюжете-расследовании "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
В сюжете говорится, что в Севастополе состоялась очередная милитари-выставка, на котрой людям и детям показали зенитно-ракетные комплексы С-400.
Кроме того в расследовании отмечается, что до аннексии в Крыму было до 12 тысяч российских военных, однако, начиная с 2014 года, Минобороны РФ перебросило на полуостров все возможные подразделения своей армии.
Главное за ночь: переворот с курсом валют, новый налог для украинцев и переговоры Путина с Макроном
Виктор Павлик вывел в люди свою молодую любовницу, личные кадры: «и смешно, и грешно»
Кароль раздвинула ноги ради откровенных фото на полу: "Что ты там рекламируешь?"
Годится во внуки: 77-летнюю ненавистницу Софии Ротару охомутал молодой любовник
И хотя полных данных о количестве российского вооружения в Крыму нет, все же известно, что с 2017 года на полуострове сформировано четыре дивизиона противовоздушной обороны с комплексами С-400.
Кроме того оккупационные власти занимаются активной пропагандой войны среди крымчан. Местные признались, что в городах военной техники стало больше и выглядит это очень мощно.
При этом в Крыму идет активное навязывание милитаристских тем среди детей.
Например ученики имитируют войну на школьных представлениях, их привлекают в детско-патриотическое движение "Юнармии" и даже учат сбивать вертолеты.
По словам детского психолога и переселенки с Крыма, впечатление, как будто дети играют в морской бой, но немного жутковато и с морозом по коже.
«И учат видеть в каждом человека врага, – рассказала Светлана Панина и добавила, что «если бы речь шла об одноразовой акции, то на детскую психику она никак бы не повлияла. Но учитывая систематичность и общую атмосферу нагнетания, последствия для маленьких крымчан могут быть непредсказуемыми».
Как говорится в расследовании, Россия активно создает военную базу и поддерживающую ее инфраструктуру, а на всё остальное - ей плевать, в том числе и на людей.
Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.
Как сообщала Politeka, Керченский мост рухнет: Нибиру захватит часть Украины и ударит по оккупантам
Также Politeka писала, что экс-советник Путина рассказал, когда Россия уйдет с Донбасса и Крыма.