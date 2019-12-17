Оккупационные власти продолжают стягивать на крымский полуостров вооружение для создания военной базы

Об этом говорится в сюжете-расследовании "Крым.Реалии" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В сюжете говорится, что в Севастополе состоялась очередная милитари-выставка, на котрой людям и детям показали зенитно-ракетные комплексы С-400.

Кроме того в расследовании отмечается, что до аннексии в Крыму было до 12 тысяч российских военных, однако, начиная с 2014 года, Минобороны РФ перебросило на полуостров все возможные подразделения своей армии.

И хотя полных данных о количестве российского вооружения в Крыму нет, все же известно, что с 2017 года на полуострове сформировано четыре дивизиона противовоздушной обороны с комплексами С-400.

Кроме того оккупационные власти занимаются активной пропагандой войны среди крымчан. Местные признались, что в городах военной техники стало больше и выглядит это очень мощно.

При этом в Крыму идет активное навязывание милитаристских тем среди детей.

Например ученики имитируют войну на школьных представлениях, их привлекают в детско-патриотическое движение "Юнармии" и даже учат сбивать вертолеты.

По словам детского психолога и переселенки с Крыма, впечатление, как будто дети играют в морской бой, но немного жутковато и с морозом по коже.

«И учат видеть в каждом человека врага, – рассказала Светлана Панина и добавила, что «если бы речь шла об одноразовой акции, то на детскую психику она никак бы не повлияла. Но учитывая систематичность и общую атмосферу нагнетания, последствия для маленьких крымчан могут быть непредсказуемыми».

Как говорится в расследовании, Россия активно создает военную базу и поддерживающую ее инфраструктуру, а на всё остальное - ей плевать, в том числе и на людей.

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Напомним, в оккупированном Крыму прекратили делать операции под наркозом.

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