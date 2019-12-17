В інтернет-мережі показали, як у президента Росії Володимира Путіна за допомогою всього одного фрагмента з українського серіалу

Як повідомляє Politeka, знімки опублікувала редактор відділу медіа газети Ксенія Болецька.

«Передаємо привіт ТНТ. Просто так вийшло», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку видно газету, на першій сторінці якої знаходиться Зеленський, а під ним – реклама годинників Hublot. Це стало причиною бурхливих коментарів серед користувачів.

«ахахах, класно», «тонко», «Ось це сильно», «це прекрасно», «відмінно, реклама від бога! Шкода, не можу собі дозволити, а так взяв би», «Весь світ знає: путін HUBLOt», «або знак божий,або витівки сатани», - пишуть вони.

Уточнимо, що саме годинник цієї марки використовували в легендарному серіалі «Слуга народу» для того, щоб висміяти Путіна.

Як повідомлялося раніше, стало відомо, коли можуть відбутися нові переговори Володимира Зеленського та Володимира Путіна. Про це в ефірі українського телеканалу заявив глава МЗС Вадим Пристайко.

За його словами, можлива зустріч президентів України і Росії в рамках нового Нормандського саміту може відбутися вже в квітні 2020 року.

Як заявив Вадим Пристайко, для організації зустрічі двох президентів необхідно спершу виконати низку важливих рішень у законодавчій площині.

Глава МЗС України не сумнівається, що це дозволить посилити позицію офіційного Києва на переговорах з країною-агресором.

"Нам необхідно зробити певну домашню роботу, яку ми так і збиралися зробити: погодити легальні рамки всіх наших домовленостей, і це чотири закони, про які говорив президент. Це і питання амністії, і питання проведення виборів, і питання особливого статусу", – підкреслив Пристайко в ефірі українського телеканалу.

Нагадаємо, рукостискання Зеленського і Путіна: сталося непередбачене.

Як повідомляла Politeka, Путін з кортежем влаштував переполох в Парижі, про таке Зеленський і не мріяв.

Також Politeka писала, що у мережі висміяли появу Путіна на Нормандському саміті.