В интернет-сети показали, как в России президента Владимира Путина при помощи всего одного фрагмента из украинского сериала

Как сообщает Politeka, снимки опубликовала редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.

«Передаем привет ТНТ. Просто так получилось», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно газету, на первой странице которой находится Зеленский, а под ним – реклама часов Hublot. Это стало причиной бурных комментариев среди пользователей.

«ахахах, классно», «тонко», «Вот это сильно», «это прекрасно», «отлично, реклама от бога! Жаль, не могу себе позволить, а так взял бы», «Весь мир знает: путин HUBLOt», «или знак божий,или проделки сатаны», - пишут они.

Уточним, что именно часы этой марки использовали в легендарном сериале «Слуга народа» для того, чтобы высмеять Путина.

Как сообщалось ранее, стало известно, когда могут состояться новые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава МИД Вадим Пристайко.

По его словам, возможная встреча президентов Украины и России в рамках нового Нормандского саммита может состояться уже в апреле 2020 года.

Как заявил Вадим Пристайко, для организации встречи двух президентов необходимо сперва выполнить ряд важных решений в законодательной плоскости.

Глава МИД Украины не сомневается, что это позволит усилить позицию официального Киева на переговорах со страной-агрессором.

"Нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса", – подчеркнул Пристайко в эфире украинского телеканала.

Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.

Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.

Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.