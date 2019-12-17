В интернет-сети показали, как в России президента Владимира Путина при помощи всего одного фрагмента из украинского сериала
Как сообщает Politeka, снимки опубликовала редактор отдела медиа газеты Ксения Болецкая.
«Передаем привет ТНТ. Просто так получилось», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованном снимке видно газету, на первой странице которой находится Зеленский, а под ним – реклама часов Hublot. Это стало причиной бурных комментариев среди пользователей.
«ахахах, классно», «тонко», «Вот это сильно», «это прекрасно», «отлично, реклама от бога! Жаль, не могу себе позволить, а так взял бы», «Весь мир знает: путин HUBLOt», «или знак божий,или проделки сатаны», - пишут они.
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Уточним, что именно часы этой марки использовали в легендарном сериале «Слуга народа» для того, чтобы высмеять Путина.
Как сообщалось ранее, стало известно, когда могут состояться новые переговоры Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом в эфире украинского телеканала заявил глава МИД Вадим Пристайко.
По его словам, возможная встреча президентов Украины и России в рамках нового Нормандского саммита может состояться уже в апреле 2020 года.
Как заявил Вадим Пристайко, для организации встречи двух президентов необходимо сперва выполнить ряд важных решений в законодательной плоскости.
Глава МИД Украины не сомневается, что это позволит усилить позицию официального Киева на переговорах со страной-агрессором.
"Нам необходимо сделать определенную домашнюю работу, которую мы и так собирались сделать: согласовать легальные рамки всех наших договоренностей, и это четыре закона, о которых говорил президент. Это и вопрос амнистии, и вопрос проведения выборов, и вопрос особого статуса", – подчеркнул Пристайко в эфире украинского телеканала.
Напомним, рукопожатие Зеленского и Путина: произошло непредвиденное.
Как сообщала Politeka, Путин с кортежем устроил переполох в Париже, о таком Зеленский и не мечтал.
Также Politeka писала, что в сети высмеяли появление Путина на Нормандском саммите.