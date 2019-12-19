Стали відомі причини, які найчастіше призводять до смертям українців
Відповідні дані представив інтерактивний сервіс "Причини смерті в Україні – 2018", який створили Український центр громадських даних та Державна служба статистики України.
Першим пунктом у цьому трагічному рейтингу йдуть захворювання системи кровообігу. Таких смертей налічується близько 70% за минулий рік.
Так, зазначається, що від таких хвороб померло понад 387 тисяч українців. Серед вбивць лідирують атеросклеротичні або ішемічні захворювання серця.
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На другому місці знаходяться онкологічні хвороби. Вони забрали життя 77 тис. українців. Найчастіше це був рак легенів, грудей і шлунка.
Ще понад 30 тисяч осіб померли в результаті отруєння, травм та інших зовнішніх факторів. 24 тисяч смертей сталися через ураження органів травлення.
Від інфекційних хвороб загинули 8,9 тисяч осіб. Найбільше – від Сніду і різних форм туберкульозу.
Загалом за рік, згідно з даними цього сервісу, померли 574 тисяч осіб (у статистикою не враховувалися дані з непідконтрольних територій).
Зазначимо, згідно з недавнім дослідженням, проведеним Інститутом хімії Макса Планка, забруднення повітря в даний час є причиною 8,8 мільйонів передчасних смертей в рік — майже вдвічі більше, ніж передбачалося раніше.
Для порівняння, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з-за куріння у світі щороку помирають близько 7,2 мільйонів чоловік.
У новому дослідженні основна увага приділялася впливу частинок PM2,5 — мікроскопічних частинок розміром менше 0,0025 міліметра, які можуть глибоко проникати в легені і потрапляти в систему кровообігу, пошкоджуючи стінки кровоносних судин і сприяють утворенню тромбів.
Нагадаємо, медики попередили чоловіків про загрозу: «Смертність зросла в кілька разів».
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