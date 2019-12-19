Стали відомі причини, які найчастіше призводять до смертям українців

Відповідні дані представив інтерактивний сервіс "Причини смерті в Україні – 2018", який створили Український центр громадських даних та Державна служба статистики України.

Першим пунктом у цьому трагічному рейтингу йдуть захворювання системи кровообігу. Таких смертей налічується близько 70% за минулий рік.

Так, зазначається, що від таких хвороб померло понад 387 тисяч українців. Серед вбивць лідирують атеросклеротичні або ішемічні захворювання серця.

На другому місці знаходяться онкологічні хвороби. Вони забрали життя 77 тис. українців. Найчастіше це був рак легенів, грудей і шлунка.

Ще понад 30 тисяч осіб померли в результаті отруєння, травм та інших зовнішніх факторів. 24 тисяч смертей сталися через ураження органів травлення.

Від інфекційних хвороб загинули 8,9 тисяч осіб. Найбільше – від Сніду і різних форм туберкульозу.

Загалом за рік, згідно з даними цього сервісу, померли 574 тисяч осіб (у статистикою не враховувалися дані з непідконтрольних територій).

Зазначимо, згідно з недавнім дослідженням, проведеним Інститутом хімії Макса Планка, забруднення повітря в даний час є причиною 8,8 мільйонів передчасних смертей в рік — майже вдвічі більше, ніж передбачалося раніше.

Для порівняння, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, з-за куріння у світі щороку помирають близько 7,2 мільйонів чоловік.

У новому дослідженні основна увага приділялася впливу частинок PM2,5 — мікроскопічних частинок розміром менше 0,0025 міліметра, які можуть глибоко проникати в легені і потрапляти в систему кровообігу, пошкоджуючи стінки кровоносних судин і сприяють утворенню тромбів.

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