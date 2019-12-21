Величезний ажіотаж навколо всіх криптовалют, по більшій мірі, викликаний популярністю Bitcoin. Хтось не визнає непідкріплену грошову одиницю, інші користуються нею як повноцінним розрахунковим засобом.

Bitcoin (біткоїн) — віртуальна (електронна) валюта, захищена криптографічними методами, позначення — BTC. Під цією назвою варто також розуміти піринговую платіжну систему. Початковим джерелом біткоїна є майнінг (математичні обчислення за допомогою найпотужніших комп'ютерів).

Біткоїни використовуються по-різному: одні бачать в них надійну валюту для зберігання власних заощаджень, інші обмінюють на товари і послуги. Комісії за транзакції можна визначати самостійно. Як правило, робот, що здійснює операцію, підказує, скільки варто заплатити. Надіслати електронні гроші Bitcoin можна і без комісії, але тоді процес переказу займе дуже багато часу.

Головна фішка біткоїна відсутність логічного центру (адміністратора), який би контролював потік всіх коштів. Валюта не прив'язана ні до країни, ні до якої-небудь людини. Всю однорангову мережу створюють клієнти. Кожен окремий вузол є рівноправним і самодостатнім. Кількість і дати виходу нових біткоїнів відомі заздалегідь, але при цьому, вони розподіляться між майнерами (хто експлуатує дороге обладнання для здійснення обчислень).

Подільність біткоїна

Сам біткоїн складається з великої кількості частин, як гривня з копійок і долар центів. Зазвичай, звичні нам валюти поділяються на сто частин — 100 копійок = 1 гривня. Враховуючи, що біткоїн не має прив'язки до фізичної складової, він здатний ділиться на значно менші частини. Так, найменшою складовою частинкою є «сатоши» = 10-8 біткоїна. Назва походить від творця даної валюти — Сатоши Накамото (незважаючи на те, що сам він називав сатоші центами).

Таким чином, один біткоїн «набитий» сотнею мільйонів сатоши. Але це далеко не все. Як і у випадку з центом (5 центів називаються «нікель», 10 центів кличуть «дайм», 25 центів мають назву «квортер»), деякі суми сатоши носять найменування:

100 сатоши (μBTC) — « мікробіткоїн », також називається « юбіт »;

», також називається « »; 100 000 сатоши (mBTC) — « мілібіткоїн » (тисячна частина біткоїна);

» (тисячна частина біткоїна); 0,01 біткоїна, або 1 млн. сатоши (cBTC) — «бітцент».

Якщо конвертувати сатоши у гривні (за актуальним курсом 1 біткоїн = 166 тисяч гривень), 1000 сатоши буде прирівнюватися до 1,66 гривень. 1 мілібіткоїн = 166 гривень. 1 бітцент = 1660 грн.

Навіщо потрібні і як отримати біткоїни

Чому люди купують біткоїни? Насправді причин не так і багато. Одні хочуть заробити на коливаннях курсу, який невблаганно стрибає то вгору, то вниз. Всього за один місяць діапазон коливань може досягти близько десяти тисяч гривень, а то й більше. Інші хочуть користуватися перевагами криптовалюти, яка доступна до використання у будь-якому куточку світу. Треті бачать за біткоїном майбутнє і надійність, через що без коливань купують його.

Спочатку, кожному бажаючому необхідно завести свій Bitcoin гаманець. Далі вже визначати способи його поповнення:

майнінг (через потужні комп'ютери);

покупка (за актуальним курсом, який постійно коливається, наприклад, за грудень 2019 року піднімався до 195 тис. гривень за 1 біткоїн, і падав до 155 тисяч грн.);

обмін (наприклад, на авто або нерухомість);

оплата за послугу/товар;

Великою популярністю користується Forex, як метод заробітку біткоїнів. А ось домашні комп'ютери втратили колишню рентабельність через дорожнечу потужних відеокарт, швидкого зносу «заліза», високої вартості електроенергії і т.д.

Поняття блокчейна і транзакції

Переклад терміна blockchain — безперервний ланцюжок блоків. Тут містяться дані про операції, і якщо звична база даних дозволяє коригувати інформацію, то змінити або видалити якийсь запис з блокчейна не можна, тільки додавати нові.

У мережі Інтернет можна також почути назву «технологія розподілених реєстрів». Якщо спробувати пояснити простими словами, це означає, що інформацію в блокчейні зберігають величезне число комп'ютерів, і коли один або кілька з них ламається, інші підтримують дані. Такий пристрій зламати або перезаписати дуже важко, практично нереально.

Блок, як одиниця блокчейна, це фіксація інформації про транзакції (переводи), яка знаходиться в розподіленому реєстрі. У блоці відображаються і зберігаються дані про те, хто, кому і скільки передав коштів. Всі ці блоки пов'язані між собою у величезний послідовний ланцюг. Щоб змінити дані в блоці, необхідно коригувати інформацію по всіх блоках, в чому і полягає складність.

Транзакція — угода, передача активів або прав власності між користувачами. З транзакціями пов'язано безліч інших понять, наприклад, облік транзакцій (фіксація передачі). Всі біткоїни передаються на біткоїн-адреси або відкриті ключі. Щоб здійснити передачу біткоїнів, потрібно кожен раз створювати нову транзакцію, де крім суми переданих біт-грошей буде вказано хеш минулої транзакції, за якою біт-кошти були отримані.

Що таке майнінг і як здійснюється видобуток біткоїна

Почнемо з того, що майнінг — це видобуток корисних ресурсів. Якщо більш конкретно, то це робота над створенням нових структур (як правило, це блоки в блокчейні), що дозволяє підтримувати працездатність криптовалютных платформ. За створення нового блоку майнера чекає винагорода.

Як правило, майнінг у сфері біткоїна зводиться до серії математичних обчислень з перебором параметрів для знаходження хешу за заданими властивостями. Для різних криптовалют використовуються різні схеми обчислень, їх об'єднує значна тривалість пошуку відповідного варіанту.

Крім майнінгу, для створення блоків використовується форжинг (або мінтинг), а також ICO. В основному, одна криптовалюта користується конкретним способом, рідше кількома.

Функції майнерів у блокчейні:

зберігання копій блокчейна, таким чином захищаючи дані від втрати і підробки;

підтвердження транзакцій;

перевірка транзакцій, зареєстрованих іншими майнерами.

Кількість майнерів не обмежується. Чим більше таких потужностей, тим якісніше і надійніше працює мережа. Майнером може стати хто завгодно, для цього знадобиться потужний комп'ютер і спеціальне програмне забезпечення. Якщо мова йде про спеціальні збірки, то такі машини називають «майнінгова ферма».

Існують ферми промислового масштабу, де звичайний «майнер» перетворюється в «золоторудну шахту», де добувати криптовалютне золото можна дійсно значними темпами. Точних даних про те, яка потужність потрібна, щоб заробити 1 біткоїн в місяць, немає, так як швидкість обчислення не стабільна. Одне відомо точно, що з кожним роком добути біткоїн все складніше, особливо для «чайників».

Приклад невеликої майнінгової ферми на 7 відеокарт:

Коротка історія біткоїна

У 2008 році Сатоши Накамото опублікував дані про новий протокол і платіжну систему Bitcoin. 3 січня 2009 року створили перший блок і 50 біткоїнів. Через 9 днів після створення була здійснена перша транзакція, коли Сатоши переслав Хэлу Фінні 10 біткоїнів. На національну валюту Bitcoin був поміняний у вересні 2009 року, за 5050 біткоїнів Марті Малмі отримав цілих 5 доларів і 2 центи. У 2010 відбувся перший обмін даної криптовалюти на товар, а точніше дві піци з доставкою, за яку було віддано 10000 біткоїнів (приблизно 71,8 мільйонів доларів, згідно актуального курсу (кінець 2019 року).

Таким чином, з'явився біткоїн в 2009 році. Також є офіційний сайт Bitcoin.org, де можна дізнатися багато цікавого, вибрати собі гаманець, знайти обмінники (обмінювач грошей), і т.д.