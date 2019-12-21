Микола Азаров - екс-прем'єр, який втік, заявив, що не виключає свого повернення в Україну

Про це він заявив в інтерв'ю одного з українських телеканалів.

За словами Азарова, висунуті проти нього в Україні обвинувачення завдали йому "певну рану, важку, і він не буде поспішати повертатися.

"От якщо тебе протягом п'яти років ображають, як на це реагувати? Разом з тим якщо я буду потрібен Україні, ще раз підкреслюю, якщо буду потрібен. Якщо будуть потрібні мої знання і досвід, я подумаю. Але рватися ось так, що все кинув і побіг я не буду. Тисячу разів подумаю, перш ніж прийняти рішення на цей раз", – заявив він.

Нещодавно ми писали, що екс-прем'єр-міністр України Микола Азаров, який славиться своїм "знанням української мови, розповів про те, що на українській мові немає жодного письмового пам'ятника.

"Зверніть увагу, що на укр. мові немає жодного письмового пам'ятника. Чому у всьому світі люди писали рідною мовою і тільки в Україні літописі іноземною мовою - давньоруською?!

Може тому, що для України російська мова є такою ж рідною, як і українська", - заявив скандальний прем'єр.

Повз цієї заяви не пройшов Олексій Голобуцький, відомий блогер.

Він зазначив, що "видатний філолог" Азаров з Ростова заявив, що немає не однієї літературної пам'ятки, адже всі вони на давньоруській.

"Ну, як для Азарова, то логічно: якщо мова "давньоруська", то й писання "древнероссийское". ))

Треба таки їх перейменувати назад в Московію, щоб ні себе, ні людей не плутати", - написав Голобуцький.

Під записом українці почали активно жартувати:

"ФилолоХ", "У Азирова прогрес на обличчя. Вже пише не "на Україні", а - в Україні. Ще років десять і почне трохи розмовлять мовою", "Бачите, який важливий мову. А деякі кажуть, яка різниця якою мовою говорити", "Боже, яке воно сумне. Вже й на пенсії могло б помовчати і вивчити. Але ні, і далі показує, чого коштує. Мовчав би.", "Корифей мовознавства", "Чергова бімба".

Нагадаємо, Азаров насмішив українців черговим потоком марення.

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