Люди стоять у пробці більше 40 годин

На західному кордоні України через величезну чергу люди по кілька діб не можу потрапити в Польщу

Про це повідомляє ТСН

Наголошується, що кілометровий затор утворився на КП «Смильниці» 22 грудня.

Обурені люди повідомили, що черга не рухається вже протягом 5 годин. При цьому люди стоять у пробці більше 40 годин.

Проте ще гірша ситуація трапилася у КП «Шегині»,

За інформацією видання, там автомобільна пробка простяглася на десятки кілометрів.

За словами очевидців, деякі автомобілі чекають своєї черги вже три доби.



При цьому в Державній митній службі божевілля, що відбувається, поки не коментують.

Раніше ми повідомляли, українські туристи влаштували скандал в аеропорту через затримку рейсу на 20 годин. Транспортний колапс виник в Дніпрі. Про нього розповів Дмитро Деревицький в Facebook.

За його словами, літак повинен був вилетіти о 7 ранку, однак до обуренню пасажирів, виліт раптово перенесли на 20 годин із-за того, що літак опинився в непрацездатному стані.

«Рейс о 7 ранку, більшість летить у відпустку, перенесення вильоту на 20 годин! Літак в непрацездатному стані. МАУ, вистачить мучити себе і пасажирів, йдіть з ринку! І звичайно вистачить тримати Дніпро в заручниках, за допомогою обмеження польотів інших авіакомпаній в аеропорт!», — написав обурений Деревицький.

Нагадаємо, переполох на админгранице з Кримом: українці нагадали місцевій про головне, «Чекайте».

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