Туристам, які бажають поїхати в анексований Крим на новорічні свята порадили цього не робити

Як виявилося в анексованому Криму окупанти бажають закрити головний туристичний об'єкт - унікальний парк львів «Тайган».

Про це написав кримський блогер Олександр Горний у своєму блозі для «Ехо Москви».

У свій час він активно підтримував президента РФ Володимира Путіна, а також не раз висловлював радість через окупацію Росією українського півострова.

У блозі Горний зазначив, що Білогірський суд 5 грудня нинішнього року, прийняв рішення закрити парк львів «Тайган». Поки що парк буде закритий лише на місяць тобто до 5 січня. Після цього туристичний об'єкт буде закрито за рішенням власника.

«Головний туристичний об'єкт, відомий на весь світ, закритий і цей «диво-міністр туризму» Вадим Волченко, який є ставлеником кремлівського пропагандиста, гріє крісло, продовжує мовчати, йому не до цього, воно займається освоєнням грошей ФЦП», - написав фанат Путіна.

Власник зоопарків «Тайган» і Казка Олег Зубков у той же самий час підтвердив, що його парки бажають віджати, а ті, хто в цьому зацікавлений роблять все можливе, щоб цього домогтися.

Також раніше повідомлялось, що окупаційна влада вирішила побудувати поруч із зоопарком «Тайган» в Криму кар’єр.

Про цю катастрофу сказано в публікації, зробленій в особистому блозі Олега Зубкова, директора зоопарку. Примітно, що трохи раніше Зубков підтримував захоплення півострова Російською Федерацією. Але тепер, дії окупантів наганяють його в жах.

Нагадаємо, в окупованому Криму припинили робити операції під наркозом.

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