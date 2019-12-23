На корпоративі Нацбанку дівчата звивалися і всіляко «заводили» публіку

На корпоративі Національного банку України відбулася кричуща «подія»

Про це пише Politeka.net з посиланням на Facebook-публікацію Олександра Дубинського. Так камери зняли, як на перилах головного операційного залу центробанку виступали танцівниці.

Корпоратив пройшов у минулу суботу, 21 грудня:

«…Це корпоративне святкування Нового року в НБУ, який влаштували в суботу Смолій та Рожкова. Вперше в історії центробанку на перилах головного операційного залу танцюють стриптизерки», - підписав автор відео. Нардеп «Слуги народу» назвав подію під час вечірки «деградацією Нацбанку, яка досягла нової вершини».

Користувачів такі святкування просто розлютувалися з приводу побаченого:

«Бенкет під час чуми Інакше і не назвеш»

«Танці проходять з явним порушенням техніки безпеки! Залучити відповідальних за допуск до місця виступу без страхувальних засобів та шоломів! Жесть..»

«Коли і Хто перетворить це бл@дство?»

Деградация Нацбанка достигла новой вершины. Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши. Gepostet von Dubinsky.pro am Montag, 23. Dezember 2019

Нагадаємо також, 20 грудня в столичному ресторані Chi відбувся новорічний корпоратив партії "Слуга народу", на якому з'явився і голова держави Володимир Зеленський.

Президент приголомшив тостом, сказаними під час святкування. За словами учасників заходу, пишуть українські ЗМІ, Володимир Зеленський зробив зауваження народному обранцю Олександру Трухіну з Дніпра, який хотів виписати собі більше грошей (мова про субвенцію в розмірі 350 млн гривень нібито на розвиток округу). Після чого президент підсумував свій спіч тостом: "Це був рік свині, далі – рік пацюка, але давайте залишатися людьми".

Зазначимо, на корпоратив депутатів пропускали строго за списками, охорона ретельно стежила за тим, хто проходить на вечірку.

Крім Володимира Зеленського новорічне гуляння відвідали наступні топ-чиновники: перший помічник президента Сергій Шефір, голова ВП Андрій Богдан, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністри Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський. Також були губернатори. Наприклад, точно був присутній губернатор Дніпропетровської області.

Ведучою свята була Катя Осадча, а на сцені виступали Тіна Кароль, Jerry Heil та інші артисти, що розважали "слуг народу".

У мережі продовжують з'являютися кадри зі скандального корпоративу. Так, фото і відео поділилася нардепка Олена Мошенець.

Gepostet von Olena Moshenets am Freitag, 20. Dezember 2019

Нагадаємо, під час підготовки залу до заходу, охорона вимкнула інтернет і глушила зв'язок. Також у персоналу відбирали телефони, але деякі кадри всеодно просочилися в мережу.

У той час, поки одні можновладці були зайняті приємними клопотами напередодні вечірки, інші негативно поставилися до переполоху. Так, соратник екс-президента Петра Порошенка і колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука закликав українців пікетувати корпоратив.

Нагадаємо, "слуги народу" похвалилися рекордними гонорарами: Зеленському і не снилося.

Як повідомляла Politeka, скандальний корпоратив «Слуг народу»: як депутати запалювали під Тіну Кароль, кадри вечірки

Також Politeka писала, що «слуги народу» відгуляють корпоратив в одному з найдорожчих ресторанів Києва.