Партия «Слуга народа» 20 декабря с размахом провела корпоратив в КВЦ "Парковый"

Депутатов пускали внутрь строго по спискам, в усиленном режиме работала охрана. (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

В сети продолжают появляться новые кадры гуляния нардепов.

Отметим, что кроме них на корпоративе присутствовал президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир и глава ОП Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, министры Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский. Также были губернаторы. К примеру, точно присутствовал губернатор Днепропетровской области.

Шоу-программу вела Екатерина Осадчая.

На корпоративе выступала Тина Кароль, Jerry Heil, и еще множество других увеселительных программ было для «слуг».

В частности, актеры Квартала 95 записали для депутатов специальное видеообращение.

Отметим, во время утренней подготовки зала для корпоратива партии "Слуга Народа" там выключили интернет и включили глушилки связи. Кроме того, у всех участников отобрали мобильные телефоны. При этом за тем, чтобы не случилось утечки, очень тщательно следили.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев считают, что народные депутаты фракции "Слуга народа" не заслужили новогодний корпоратив, который в одном из самых дорогих ресторанов Киева - Chi.

Такие результаты показал опрос в телеграм-канале близком к фракции "Слуга народа".

"Если что, корпоратив Слуг Народа состоится в ресторане Chi 20 декабря этого года. Как вы считаете, мы заслужили праздник?", - говорится в сообщении канала.

При этом 90% опрошенных проголосовали за вариант «нет».

Также сообщалось, что бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал украинцев пикетировать корпоратив.

Gepostet von Olena Moshenets am Freitag, 20. Dezember 2019

Напомним, "слуги народа" похвастались рекордными гонорарами: Зеленскому и не снилось.

Как сообщала Politeka, стали известны расценки "Квартала 95", Зеленский удивил.

Также Politeka писала, что «слуги народа» отгуляют корпоратив в одном из самых дорогих ресторанов Киева.