Новий рік святкують вже більше двох тисяч років, зберігаючи частину традицій

Під "Новим роком" практично весь світ розуміє головне календарне свято, що настає в мить переходу з завершального дня поточного року до наступного. Але що таїть у собі цей день, якими традиціями він встиг обрости за багато століть, як його зустрічають у різних країнах?

Традиція зустрічати Новий рік (НР) зародилася ще близько трьох тисячоліть до нашої ери, але при цьому, історики стверджують, що свято ще більш давнє. Це означає, що Новий рік є найстарішим святом, яке відзначалося раніше і не втратило актуальність у сучасному світі.

Згідно з офіційними даними, зародився звичай у Стародавньої Месопотамії. У Вавилоні зустрічали прийдешній «календарний» у день весняного рівнодення, коли навколишній світ прокидався від тривалого зимового відпочинку. Встановлювався Новий рік на честь бога Мардука, який вважався покровителем міста.

Традиційний старт нового календарного року — 1 січня був затверджений згідно з указом римського імператора Юлія Цезаря (46 рік до нашої ери). Це свято було присвячено Давньоримському богу Янусу, який згідно міфології, відповідав за вибір, двері й усі починання. Його малювали з двома лицями, які дивилися вперед і назад.

Варто також зазначити, що 1 січня — це 13 січня за Юліанським стилем. Ось чому є традиція відзначати «Старий Новий рік».

Історія святкування Нового року в християнстві

Головне свято християн, який відзначається 25 грудня (католицьке) і 7 січня (православне) — Різдво Христове. Тому черговий рік зустрічався не так яскраво, як сьогодні. Стародавня Русь зовсім забороняла гуляння на честь цього дня, і сьогодні, довкола Нового року давніх українців ведуться серйозні суперечки між істориками. Так, не зовсім зрозуміло, коли саме язичницьке культурне середовище зустрічало наступний «календарний». Більшість вчених схиляється до того, що в Давній Русі початок НР, як і в Стародавній Месопотамії, припадав на пробудження природи від зими, а це 22 березня, разом з Масляною (зима пішла, значить настав новий рік).

Після того, як князь Володимир Великий охрестив Київську Русь (офіційна дата 988 р., але, як стверджує ряд істориків, процес почався ще раніше, і безліч церков вже стояли на території Русі), з'явилося і нове літочислення — Юліанський календар, де були закріплені назви місяців, і першим з них був січень. Відповідно, НР святкувався 1 січня.

Паралельно на Русі першим місяцем стояв вересень — Візантійська традиція, де «Новоліття» зустрічають 1 вересня. Свято навіть було затверджено на Першому Нікейському соборі. Дата вибиралася згідно першої проповіді Ісуса Христа (на думку Візантійців, це перший день іудейського свята жнив, який зустрічався з 1 по 8 вересня).

У другій половині XVI століття папа Григорій XIII прийняв нову календарну систему — григоріанську («нового стилю»), більш точну, ніж юліанська. Таким чином з'явився Старий Новий рік, який святкується в ніч з 13 на 14 січня (через 7 днів після Різдва). Православна церква, хоч і визнала, що новий календар більш точний, але переходити на нього відмовилася. Причин цьому було декілька, головна з них: заборона «Апостольськими правилами» збігу християнської та іудейської Пасхи, а також, щоб християнська починалася раніше.

Незважаючи на те, що Радянський Союз не сприймав християнський світ і всіляко намагався відлучити людей від віри, церковний Новий рік зберіг традиції, і навіть забобони. Після розвалу СРСР, переймаючи нові західні мотиви, слов'янський народ адаптувався до сучасного руху, і модернізував стародавні правила. Найближчий Новий 2020 рік буде традиційним: будемо вшановувати пам'ять загиблих співвітчизників на війні, підводити підсумки минулого року, святкувати під ялинкою з подарунками, пити шампанське, вітати рідних, близьких, друзів, влаштовувати корпоративні гуляння на роботі і вечірки в школах.

Прикмети на Новий рік

Українці, в більшості своїй, досить забобонний народ. Таким чином і прикмети, яким вже сотні років, переймають з дитинства по повній мірі. Такими своєрідними підвалинами обріс і Новий рік. Розглянемо найпоширеніші прикмети на НР:

віддати всі борги, бо новий не принесе достаток;

закрити всі сварки і конфлікти, помиритися з рідними, близькими і навіть ворогами, щоб всі негаразди відкинути геть і жити щасливо в мирі та добрі;

відкрити в собі приховану щедру людину, щоб удача і достаток прийшли в будинок (в приклад ставиться Святий Миколай, який роздає подарунки);

вимити будинок на НР — відсутність сварок і непорозуміння в родині;

тотально очистити будинок від різного непотребу (речей, які не носяться, надщербленного посуду, зламаний меблів і т.д.), таким чином звільняється місце для свіженьких і красивих речей, чудесних подій);

віддати шану символу НР, наприклад, 2019 — свині, 2020 — білого щура;

супроводжувати свято атрибутами і стихією конкретного року (в 2020 це метал).

Об'єднує всі прикмети правило: «Як Новий рік зустрінеш, так його і проведеш». Звучить як непоганий маркетинговий хід винахідливого продавця, але все ж традиція, яка змушує людей організовувати пишне свято на радість собі та дітям.

Традиції святкування Нового року в різних країнах

Враховуючи, що кожна нація має свої індивідуальні традиції і звичаї, то не дивно, що одне і те ж свято зустрічається по-різному. Звичайно, є і стандартні, властиві більшості країн світу атрибути Нового року, наприклад:

прикрашати ялинку (ця традиція одна з найстаріших і оповитих таємницями);

підривати піротехніку (хлопавки, бенгальські вогні, салюти та інші подібні веселі, іскристі речовини), традиція бере коріння з Азії, в першу чергу з Китаю, де це вважається способом відігнати злі сили;

дарувати подарунки;

влаштовувати паради та концерти;

накривати смачний стіл.

Україна зустрічає Новий рік відповідно змішаним традиціям. Таким чином, окрім прикрашеної ялинки і образів Діда Мороза зі Снігуркою, можна побачити Санта Клауса на санях і оленячу упряжку. Багато хто зустрічає НР під бій курантів, інші виходять до головної ялинки в центр населеного пункту, треті пускають у небо салюти. Такий мікс дозволяє кожному вибрати, що йому по душі.

В Америці багато хто відзначає Новий рік у театрах, ресторанах і нічних клубах, проводяться концерти і паради. Рівно в 12 годин ночі у повітря летить шампанське, шапки, автомобільні сирени і радісні крики людей.

У Голландії Новий рік називають «Старий-Новий», що є найдавнішою традицією святкування Йоля (зимове сонцестояння). Вважається, що у цей день настає чудове безчасся, коли старе зливається з новим, час проходить складні метаморфози і може статися все що завгодно.

Голландський Дід Мороз — Сінтерклаас, живе в Іспанії і приїжджає кораблем. Він оточений гномами помічниками, які спускаються з подарунками труби голландців. Тут, як і в деяких будинках України, прийнято ховати подарунки, і залишати підказки на записках — «Подарунки у підвалах», так називається традиція.

У Данії прийнято дарувати відразу два подарунки, бо Дідів Морозів теж два — це Юленіссе і Юлеманден. Їм допомагають ельфи. Жителі Данії шанують свої традиції і дуже трепетно слідують їм. Вони свято вірять, що:

будь-яка ялинка оберігає від зла;

з'їдена морквина на НР принесе здоров'я і довголіття;

червоний ковпак на голові притягує удачу;

червоне сердечко, зроблене своїми руками з паперу, принесе любов;

солом'яний козлик біля будинку захищає від злих духів.

В Ірландії та Литві новорічний вечір проводять у тісному колі сім'ї і дуже близьких людей, сторонніх запрошувати не прийнято.

У Португалії прикрашається ялинка значно рясніше, ніж в решті Європи. Так, центральна лісабонська ялинка потрапила в книгу рекордів Гіннеса. Втім, під творчу руку португальців потрапляє все, що тільки можна прикрасити.

У Швейцарії НР збігається з Днем Св. Сільвестра, який за легендою знищив Левіафана. Відповідно до Старого Заповіту, цей змій міг принести кінець світу в тисячному році нашої ери. У цей день люди виходять на вулицю і весело проводять час поза домом.

У Швеції прийнято визначати царицю світла Люцію і одягати її в шикарне біле плаття з свічковою короною. Дівчина роздає всім подарунки та ласощі домашнім улюбленцям: кішкам — вершки, собачкам — кісточки, осликам — морквини.

Китайський Новий рік трохи відрізняється від Європейського, адже його святкують двічі: за Григоріанським календарем, а також за східним. Китайці вірять у безліч різних монстрів і злих духів, і всіляко намагаються захиститися від них: одягаються в червоний одяг, прикрашають будинки спеціальними написами, запасаються піротехнікою.

Скандинавський стиль святкування НР мало відрізняється від світових традицій: олені, ялинка, святковий посуд, гірлянди і побільше сніжинок. Шкарпетки з подарунками в красивих упаковках, здатні по-справжньому створити дух свята.

Хто першим святкує Новий рік

Як правило, по всьому світу прийнято зустрічати НР в ніч з 31 грудня на 1 січня, згідно з григоріанським календарем. Враховуючи поясний час, Новий рік першим починається десь у Тихому океані, і першою його приймає Республіка Кірібаті (острови Лайн — UTC+14). Останніми зустрічають НР люди, що проживають в Американському Самоа, острови Мідуей і Хіуе (UTC−11). Якщо порівнювати, то на територіях Лайн на цей момент вже 2 січня 01:00 ночі. Традицію відзначати НР 1 січня першими відкрили римські консули ще в 153 року до н.е. В цій епосі язичництво кланялось ідолам і тотемам, а про «січень» ще й не чуло.

В Україні UTC змінюється: у зимовий час +2 в літній період +3. Годинник налаштовуємо по Києву.

Як правильно підготуватися до Нового року

Український народ дуже любить традиції, особливо фразу «Як Новий рік зустрінеш, так і проведеш», через що витрачають останні заощадження, щоб як слід прикрасити ялинку, накрити на стіл, встигнути купити подарунки. Як говорять факти, а не домисли, суворо сформований бюджет і конкретний план покупок здатний зробити свято не тільки успішним, але й не провальним по бюджету. Християнам варто також подумати про Різдво, на яке також прийнято влаштовувати шикарне свято.

Іншим важливим аспектом підготовки є моніторинг погоди, наприклад, щоб не потрапити під дощ біля центральної новорічної ялинки, або під сильну заметіль, що ще гірше (простим віником не обійдешся). Це правило особливо важливо, якщо є діти. Так, якщо є поганий прогноз, краще починати планувати святкування вдома.

Тост — кращий спосіб привітати всю родину. Його варто написати заздалегідь. Вдалий текст, прості, але душевні слова, глибокий сенс здатний найкращим чином передати те, що не може ні один подарунок — щиру любов. Сучасний спосіб життя дозволяє написати і смішні привітання, зміст яких контролює тільки автор, згідно з традиціями сім'ї (ніяких обмежень).

Нагадаємо у скільки обійдеться українцям святковий стіл.

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