Новый год празднуют уже более двух тысяч лет, сохраняя часть традиций

Под "Новым годом" практически весь мир понимает главный календарный праздник, который наступает в миг перехода с завершающего дня текущего года в следующий. Но что таит в себе этот день, какими традициями он успел обрасти за множество веков, как его встречают в разных странах?

Традиция встречать Новый год (НГ) зародилась еще около трех тысячелетий до нашей эры, но при этом, историки твердят, что праздник еще более древний. Это значит, что Новый год является самым старым праздником, который отмечался ранее и не потерял актуальность в современном мире.

Согласно официальным данным, зародился рассматриваемый обычай в Древней Месопотамии. В Вавилоне встречали грядущий «календарный» в день весеннего равноденствия, когда окружающий мир просыпался от длительного зимнего отдыха. Устанавливался Новый год в честь бога Мардука, который считался покровителем города.

Традиционный старт нового календарного года — 1 января был утвержден согласно указу римского императора Юлия Цезаря (46 год до нашей эры). Этот праздник был посвящен Древнеримскому богу Янусу, который согласно мифологии, отвечал за выбор, двери и все начала. Его рисовали с двумя лицами, которые смотрели вперед и назад.

Стоит также отметить, что 1 января — это 13 января по Юлианскому стилю. Вот почему есть традиция отмечать «Старый Новый год».

История празднования Нового года в христианстве

Главный праздник христиан, который отмечается 25 декабря (католический) и 7 января (православный) — Рождество Христово. Поэтому очередной год встречался не так ярко, как сегодня. Древняя Русь вовсе запрещала гуляния в честь этого дня, и сегодня, вокруг Нового года древних украинцев ведутся серьезные споры между историками. Так, не совсем понятно, когда именно языческая культурная среда встречала следующий «календарный». Большинство ученых склоняется к тому, что в Древней Руси начало НГ, как и в Древней Месопотамии, припадало на пробуждение природы от зимы, а это 22 марта, вместе с Масленицей (зима ушла, значит наступил новый год).

После того, как князь Владимир Великий окрестил Киевскую Русь (официальная дата 988 г., но, как утверждает ряд историков, процесс начался еще раньше, и множество церквей уже стояли на территории Руси), появилось и новое летоисчисление — Юлианский календарь, где были закреплены названия месяцев, и первым из них был январь. Соответственно, НГ праздновался 1 января.

Параллельно на Руси первым месяцем стоял сентябрь — Византийская традиция, где «Новолетие» встречают 1 сентября. Праздник даже был утвержден на Первом Никейском соборе. Дата выбиралась согласно первой проповеди Иисуса Христа (по мнению Византийцев, это первый день иудейского праздника жатвы, который встречался с 1 по 8 сентября).

Во второй половине XVI столетия папа Григорий XIII принял новую календарную систему — григорианскую («нового стиля»), более точную, чем юлианская. Таким образом появился Старый Новый год, который празднуют в ночь с 13 по 14 января (через 7 днів, после Рождества). Православная церковь хоть и признала, что новый календарь более точный, но переходить на него отказались. Причин этому было несколько, главная из них: запрет «Апостольскими правилами» совпадения христианской и еврейской Пасхи, а также, чтобы христианская начиналась раньше.

Несмотря на то, что Советский Союз не принимал христианский мир и всячески пытался отлучить людей от веры, церковный Новый год сохранил традиции, и даже суеверия. После развала СРСР, перенимая новые западные мотивы, славянский народ адаптировался к современному движению, и модернизировал древние правила. Ближайший Новый 2020 год будет традиционным: будем чтить память погибших соотечественников на войне, подводить итоги прошедшего года, праздновать под елкой с подарками, пить шампанское, поздравлять родных, близких, друзей, устраивать корпоративные гуляния на работе и утренники в школах.

Приметы на Новый год

Украинцы, в большинстве своем, достаточно суеверный народ. Таким образом и приметы, которым уже сотни лет, перенимают с детства как полагается. Такими своеобразными устоями оброс и Новый год. Рассмотрим самые распространенные приметы на НГ:

отдать все долги, ибо новый не принесет достаток;

закрыть все ссоры и конфликты, помириться с родными, близкими и даже врагами, чтобы все невзгоды откинуть прочь и жить счастливо в мире и добре;

открыть в себе скрытого щедрого человека, чтобы удача и достаток пришли в дом (в пример ставится Святой Николай, который раздает подарки);

вымыть дом на НГ — отсутствие сор и недопонимания в семье;

тотально очистить дом от разного хлама (вещей, которые не носятся, надщербленной посуды, сломанной мебели и т.д.), таким образом освобождается место для свеженьких и красивых вещей, чудесных событий);

отдать дань символу НГ, например, 2019 — свиньи, 2020 — белой крысе;

сопровождать праздник атрибутами и стихией конкретного года (в 2020 это металл).

Объединяющим все приметы правилом выступает утверждение: «Как Новый год встретить, так его и проведешь». Звучит как неплохой маркетинговый ход изобретательного продавца, но все же традиция, которая заставляет людей организовывать пышный праздник на радость себе и детям.

Традиции празднования Нового года в разных странах

Учитывая, что каждая нация имеет свои индивидуальные традиции и устои, то не странно, что один и тот же праздник встречается кругом по-разному. Конечно, есть и стандартные, присущие большинству стран мира атрибуты Нового года, например:

украшать елку (эта традиция одна из самых старых и окутанных тайнами);

взрывать пиротехнику (хлопушки, бенгальские огни, салюты и другие подобные шумные, искрящиеся вещества), традиция берет корни из Азии, в первую очередь из Китая, где это считается способом отогнать злые силы;

дарить подарки;

устраивать парады и концерты;

накрывать вкусный стол.

Украина встречает Новый год согласно смешанным традициям. Таким образом, кроме украшенной елки и образов Деда Мороза со Снегуркой, можно увидеть Санта Клауса в санях и оленью упряжку. Много кто встречает НГ под бой курантов, другие выходят к главной елке в центр населенного пункта, третьи пускают в воздух салюты. Такой микс позволяет каждому выбрать, что ему по душе.

В Америке многие отмечают Новый год в театрах, ресторанах и ночных клубах, проводятся концерты и парады. Ровно в 12 часов ночи в воздух летит шампанское, шапки, автомобильные сирены и радостные вопли людей.

В Голландии Новый год называют «Старый-Новый», что является древнейшей традицией празднования Йоля (зимнее солнцестояние). Считается, что в этот день наступает чудесное безвременье, когда старое сливается с новым, время проходит сложнейшие метаморфозы и может случится все что угодно.

Голландский Дед Мороз — Синтерклаас, живет в Испании и приезжает кораблем. Он окружен гномами помощниками, которые спускаются с подарками в трубы голландцев. Здесь, как и в некоторых домах Украины, принято прятать подарки, и оставлять подсказки на записках — «Подарки в подвалах», так называется традиция.

В Дании принято дарить сразу два подарка, ибо Дедов Морозов тоже два — это Юлениссе и Юлеманден. Им помогают эльфы. Жители Дании чтят свои традиции и очень трепетно следуют им. Они свято верят, что:

любая елка оберегает от зла;

скушанная морковка на НГ принесет здоровье и долголетие;

красный колпак на голове притягивает удачу;

красное сердечко, сделанное своими руками из бумаги, принесет любовь;

соломенный козлик у дома защищает от злых духов.

В Ирландии и Литве новогодний вечер проводят в тесном кругу семьи и очень близких людей, посторонних приглашать не принято.

В Португалии елка украшается значительно обильнее, чем в остальной Европе. Так, центральная лиссабонская елка попала в книгу рекордов Гиннеса. Впрочем, под творческую руку португальцев попадает все, что только можно украсить.

В Швейцарии НГ совпадает с Днем Св. Сильвестра, который по легенде уничтожил Левиафана. Согласно Ветхому Завету, этот змей мог принести конец света к тысячному году нашей эры. В этот день люди выходят на улицу и весело проводят время вне дома.

В Швеции принято определять царицу света Люцию и одевать ее в шикарное белое платье со свечной короной. Девушка раздает всем подарки и вкусняшки домашним питомцам: кошкам — сливки, собачкам — косточки, осликам — морковку.

Китайский Новый год несколько отличается от Европейского, ведь его празднуют дважды: по Григорианскому календарю, а также по восточному. Китайцы верят во множество различных монстров и злых духов, и всячески пытаются защититься от них: одеваются в красную одежду, украшают дома специальными надписями, запасаются пиротехникой.

Скандинавский стиль празднования НГ мало отличается от мировых традиций: олени, елка, праздничная посуда, гирлянды и побольше снежинок. Носочки с подарками в красивых упаковках способны по-настоящему создать дух праздника.

Кто первым празднует Новый год

Как правило, по всему миру принято встречать НГ в ночь с 31 декабря на 1 января, согласно григорианскому календарю. Учитывая поясное время, Новый год первым начинается где-то в Тихом океане, и первой его принимает Республика Кирибати (острова Лайн — UTC+14). Последними встречают НГ люди, проживающие в Американском Самоа, островов Мидуэй и Ниуэ (UTC−11). Если сравнивать, то на территориях Лайн на этот момент уже 2 января 01:00 ночи. Традицию отмечать НГ 1 января первыми открыли римские консулы еще в 153 году до н.э. В этой эпохе язычество кланялось идолам и тотемам, а о «январе» еще и не слышало.

В Украине UTC меняется: в зимнее время +2 в летний период +3. Часы настраиваем по Киеву.

Как правильно подготовиться к Новому году

Украинский народ очень любит традиции, особенно фразу «Как Новый год встретишь, так и проведешь», из-за чего тратят последние сбережения, чтобы как следует украсить елку, накрыть на стол, успеть купить подарки. Как говорят факты, а не домыслы, строго сформированный бюджет и конкретный план покупок способен сделать праздник не только успешным, но и не провальным по бюджету. Христианам стоит также подумать о Рождестве, на которое также принято устраивать шикарный праздник.

Другим важным аспектом подготовки является мониторинг погоды, например, чтобы не попасть под дождь возле центральной новогодней елки, или под сильную метель, что еще хуже (простым веником не обойдешься). Это правило особенно важно, если есть дети. Так, если есть плохой прогноз, лучше начинать планировать празднование дома.

Тост — лучший способ поздравить всю семью. Его стоит написать заранее. Удачный текст, простые, но душевные слова, глубокий смысл способен лучшим образом передать то, что не может ни один подарок — искреннюю любовь. Современный стиль жизни позволяет написать и смешные поздравления, содержание которых контролирует только автор, согласно традициям семьи (никаких ограничений).

Напомним во сколько обойдется украинцам праздничный стол.

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