На українців чекають серйозні зміни, які торкнуться телебачення

Про це пише Знай.

Повідомляється, що вже після новорічних свят в Україні заблокують популярні телеканали.

За умови, якщо українські сім'ї не перейдуть на супутникове телебачення або не придбають собі додатковий тюнер, то без популярних телеканалів залишаться від 4 до 6 мільйонів українців.

Відомо, що кодування популярних серед населення телеканалів заплановано на 20 січня 2020 року.

В 3:00 ночі буде закодовано 23 телеканалу з 80 можливих. Але телевізійники заспокоюють українців, адже вони зможуть і далі насолоджуватися улюбленими програмами, якщо перейдуть на супутник або куплять собі додаткове обладнання.

Наголошується, що кодування телеканалів в Україні буде реалізована в рамках програми по боротьбі з піратством.

Раніше ми повідомляли про те, що вже в січні будуть закодовані популярні серед українців медіагрупи: "Медіа Група Україна" ("Україна", НЛО TV, "Індиго"), "1+1 Media" ("1+1", "2+2", ТЕТ, УНІАН, "Плюсплюс", "Бігуді"), StarLightMedia (СТБ, "Новий канал", ICTV, М1, М2, "ОЦЕ ТБ") і Inter Media Group ("Інтер", НТН, К1, К2, "Мега", "Піксель", Zoom, "Enter-фільм").

У вільному для населення доступі залишаться "Суспільний" (UA: Перший і інші канали групи), а також частина інформаційних телеканалів.

Щоб не випадати з життя", українців закликають скористатися ефірним цифровим телебаченням Т2, оновити старий супутниковий приймач або ж підключити свій телевізор до кабельного ТБ. Більш того, залишиться можливість дивитися телеканали через інтернет за допомогою IPTV.

Таким чином, монополісти на ринку телебачення хочуть розвинути ринок платного ТБ і "привчити" своїх клієнтів до якісного контенту, за який треба щомісяця платити.

Нагадаємо, в Україні стали масово відключати телебачення.

Як повідомляла Politeka, легендарний ведучий йде з телебачення.

Також Politeka писала, що українці залишаться без ТБ, з екранів зникнуть популярні телеканали.