Новий рік - час подарунків. Святкова атмосфера, новорічний стіл, тости, гості - все це лише передумови до найголовнішого. Ось вже десятки років в Україні діє гарна традиція радувати родичів і близьких приємними сюрпризами. Часом не так приємно отримувати презенти, як їх самому дарувати. І ще приємніше, якщо подарунок зроблений своїми руками.

Найпростіше підготувати для сім'ї і друзів листівки. У цій справі головне - персональний підхід до кожного адресата. Чоловік повинен відчути, що подарунок зробили спеціально для нього. Це може бути картинка, яка відсилає до характеру. Або навіть фотографія. На порозі 2020 року можна зробити листівку на комп'ютері і відправити в месенджері.

Спогади

Але для справді близьких людей є ідея крутіше - баночка з найкращими спогадами за минулий рік. Зробити таку дуже просто. Перш за все, потрібно знайти ємність красивіше. Подбайте про те, щоб вона щільно закривалася, але відкривалася без особливої праці.

На невеликих “свитках” з паперу записуємо моменти, які варто нагадати людині. Обв'язуємо кожну записку бантиком. Бажано, вказати точну дату кожної події. Після цього складаємо папірці в банку або просто акуратно складаємо, а потім підписуємо рік. Будьте впевнені, одержувачу буде цікаво дізнатися, що ж ви запам'ятали за останні місяці.

Можливо, ви знаєте людину зовсім недавно, але вже встигли міцно подружитися. Тоді замість спогадів варто записати на папірцях цікаві побажання на майбутній рік.

Креативний чохол

Створити атмосферу на новорічні свята не так просто, як може здатися на перший погляд. І з віком ця задача стає все складніше. Але вдалий подарунок здатний істотно полегшити завдання. Цей варіант підійде людям, які вміють шити чи в'язати.

Ідея в тому, щоб створити оригінальний чохол з символами Нового року для кружки, телефону або іншої речі, яку людина використовує щодня. Це допоможе йому поглянути на свято іншими очима. Як приклад, невеликий в'язаний чохол із зображенням оленя. Предмет відразу стає унікальним. До того ж, нагадує про людину, що його подарувала.

Фото-сюрприз

Дуже проста ідея, яку зможе реалізувати кожен бажаючий. Вона полягає в тому, щоб зробити унікальні ялинкові іграшки з фотографіями близьких. Так можна зробити Новий рік по-справжньому сімейним святом.

Для створення сюрпризу знадобиться прозора скляна кулька. Краще підбирати її під розмір фотографії. Доведеться знайти прикрасу, яка буде легко розбиратися. Адже потрібно від'єднати кришечку з фіксатором, за яку іграшку вішають на ялинку. Після цього - поміщаємо знімок всередині кулі, притуливши до скла. Залишиться тільки зібрати іграшку в зворотному порядку і повісити на видному місці.

Замість кульок можна використовувати стакани. І зробити замість ялинкових прикрас креативні свічники-лампадки.

Ще можна звернутися в сервіс, де друкують фотографії на різних предметах. Наприклад, на футболках або подушках. Не зовсім подарунок своїми руками, але в магазині такий точно не знайдеш.

Всіляка смакота

Найпростіше порадувати близьких солодким частуванням. Для цього можна подати звичну смакоту в новорічному форматі. Найпростіше зробити це, виклавши мандарини і цукерки у формі ялинки.

У кулінарів на Новий рік є великий простір для фантазії. Умілі кондитери можуть спекти пряники у вигляді тих же ялинок, рукавиць, Діда Мороза, сніговиків, оленів. Такий подарунок найкраще порадує дітей і ласунів.

Як упакувати подарунок

Навіть якщо подарунок куплений в магазині, йому можна надати додаткового шарму, правильно запакувавши. Не варто забувати про новорічний настрій, який сильно залежить від подачі. Як мінімум, слід загорнути в красиву і яскраву пакувальний папір із зображенням святкових символів. Якщо така коробка з'явиться під ялинкою, їй безумовно будуть раді. Головне - більше фарб.

Якщо є така можливість, краще зробити упаковку самостійно. Атмосферу Нового року добре передадуть ялинові шишки. Особливо справжні, а не намальовані. Їх можна без праці приклеїти до паперу за допомогою клейового пістолета. Рекомендується робити це вже після того, як головний подарунок загорнутий в папір. Маленькі шишки можна наклеїти на стрічку, якою обмотують коробку.

Папір добре замінить тканина. Виглядає це незвично. Відразу відчувається, що людина не став економити на подарунок. Умільці можуть ще й самостійно вишити побажання. Таким чином, подарунок буде не тільки всередині, але і зовні. Упаковку можна зберегти на пам'ять. Адже такого точно ні в кого немає.

Нагадаємо у скільки обійдеться українцям святковий стіл.

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