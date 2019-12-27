Новый год - пора подарков. Праздничная атмосфера, новогодний стол, тосты, гости - все это лишь предпосылки к самому главному. Вот уже десятки лет в Украине действует хорошая традиция радовать родственников и близких приятными сюрпризами. Порой не так приятно получать презенты, как дарить их самому. И еще приятнее, если подарок сделан своими руками.

Проще всего подготовить для семьи и друзей открытки. В этом деле главное - персональный подход к каждому адресату. Человек должен почувствовать, что подарок сделали специально для него. Это может быть картинка, которая отсылает к характеру. Или даже фотография. На пороге 2020 года можно сделать открытку на компьютере и отправить в мессенджере.

Воспоминания

Но для действительно близких людей есть идея покруче - баночка с лучшими воспоминаниями за прошедший год. Сделать такую очень просто. Прежде всего, нужно найти емкость покрасивее. Позаботьтесь о том, чтобы она плотно закрывалась, но открывалась без особого труда.

На небольших “свитках” из бумаги записываем моменты, которые стоит напомнить человеку. Обвязываем каждую записку бантиком. Желательно, указать точную дату каждого события. После этого складываем бумажки в банку или просто аккуратно складываем, а затем подписываем год. Будьте уверены, получателю будет интересно узнать, что же вы запомнили за последние месяцы.

Возможно, вы знаете человека совсем недавно, но уже успели крепко подружиться. Тогда вместо воспоминаний стоит записать на бумажках интересные пожелания на будущий год.

Креативный чехол

Создать атмосферу на новогодние праздники не так просто, как может показаться на первый взгляд. И с возрастом эта задача становится все сложнее. Но удачный подарок способен существенно облегчить задачу. Этот вариант подойдет людям, которые умеют шить или вязать.

Идея в том, чтобы создать оригинальный чехол с символами Нового года для кружки, телефона или другой вещи, которую человек использует ежедневно. Это поможет ему взглянуть на праздник другими глазами. Как пример, небольшой вязаный чехол с изображением оленя. Предмет сразу становится уникальным. К тому же, напоминает о человеке, которые его подарил.

Фото-сюрприз

Очень простая идея, которую сможет реализовать каждый желающий. Она заключается в том, чтобы сделать уникальные елочные игрушки с фотографиями близких. Так можно сделать Новый год по настоящему семейным праздником.

Для создания сюрприза понадобится прозрачный стеклянный шарик. Лучше подбирать его под размер фотографии. Придется найти украшение, которое будет легко разбираться. Ведь нужно отсоединить крышечку с фиксатором, за которую игрушку вешают на елку. После этого - помещаем снимок внутри шара, прислонив к стеклу. Останется только собрать игрушку в обратном порядке и повесить на видном месте.

Вместо шариков можно использовать стаканы. И сделать вместо елочных украшений креативные подсвечники-лампадки.

Еще можно обратиться в сервис, где печатают фотографии на разных предметах. Например, на футболках или подушках. Не совсем подарок своими руками, но в магазине такой точно не найдешь.

Всякие вкусности

Проще всего порадовать близких сладким угощением. Для этого можно подать привычную вкусняшку в новогоднем формате. Проще всего сделать это, выложив мандарины и конфеты в форме елки.

У кулинаров на Новый год есть большой простор для фантазии. Умелые кондитеры могут испечь пряники в виде тех же елок, варежек, Деда Мороза, снеговиков, оленей. Такой подарок лучше всего порадует детей и сладкоежек.

Как упаковать подарок

Даже если подарок куплен в магазине, ему можно придать дополнительного шарма, правильно запаковав. Не стоит забывать про новогоднее настроение, которое сильно зависит от подачи. Как минимум, следует завернуть в красивую и яркую упаковочную бумагу с изображением праздничных символов. Если такая коробка появится под елкой, ей безусловно будут рады. Главное - больше красок.

Если есть такая возможность, лучше сделать упаковку самостоятельно. Атмосферу Нового года хорошо передадут еловые шишки. Особенно настоящие, а не нарисованные. Их можно без труда приклеить к бумаге при помощи клеевого пистолета. Рекомендуется делать это уже после того, как главный подарок завернут в бумагу. Маленькие шишки можно наклеить на ленту, которой обматывают коробку.

Бумагу хорошо заменит ткань. Выглядит это необычно. Сразу чувствуется, что человек не стал экономить на подарке. Умельцы могут еще и самостоятельно вышить пожелание. Таким образом, подарок будет не только внутри, но и снаружи. Упаковку можно сохранить на память. Ведь такой больше точно ни у кого нет.

Напомним во сколько обойдется украинцам праздничный стол.

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