Привітати друзів і близьких можна і через СМС

Коротке текстове повідомлення — SMS, надіслане по телефону, нерідко викликає більше позитивних емоцій, ніж ціла вітальна книга, скинута через який-небудь месенджер. Це особливо актуально для людей, які зустрічали світанок мобільних технологій.

Привітання в СМС — своєрідна традиція багатьох українців. Це дуже зручно, адже таким чином можна привітати одним повідомленням одразу цілий список людей, додати в лист смайл, достукатися до тих, у кого немає доступу до мережі Інтернет.

Через «Службу Коротких Повідомлень» можна надіслати як вірш, так і прозу, головне вибирати не дуже об'ємні тексти, адже друкувати, швидше за все, доведеться все вручну. І так, вашій увазі пропонується список красивих СМС-привітань з Новим роком для друзів, близьких і сім'ї.

Привітання з Новим роком через СМС в прозі

В 2020 році мало кого здивуєш традиційними «З Новим роком, з новим щастям», і т.п. кліше. Щоб приємно вразити адресата, потрібно або проявити трохи креативу, або витратити чимало часу, в пошуках підходящого, свіжого матеріалу. Приклад оригінального поздоровлення для друзів:

«Можливо, Діда Мороза і немає, але ми не перевіряли. Тому хочу побажати, щоб сивий чарівник, або будь-який інший маг не обійшов тебе з подарунком, а вручив тобі все те, чого ти так сильно хочеш. Нехай сама доля-мати тебе оберігає, дозволяючи жити в повну силу».

Для старших людей краще вибрати традиційний стиль вітання. Це обумовлено тим, що їх світосприйняття вкоренилося і зміцніло, не підлягає коригуванню. Так, для них можна написати:

«Вітаю з Новим роком, рідні. Бажаю вам міцного здоров'я, домашнього тепла і затишку. Нехай янголи охороняють вас!»

Якщо говорити про батьків, їх не варто засмучувати зворушливими повідомленнями, а навпаки, підбадьорювати добрими жартами і всіляко створювати для них дух Нового року та Різдва Христового. Звичайно, якщо не виходить привітати їх безпосередньо з цими святами, потрібно зателефонувати, і вже звичайний діалог доповнювати СМС-привітаннями. У прозі для батьків можна придумати:

«Вітаю! Черговий Новий рік вже на порозі, а Дід Мороз, як і раніше спить у себе в санях. Тому я сам привітаю вас — улюблених, зі святом. Бажаю рідні вам терпіння і бути завжди на позитиві, міцного здоров'я, стабільності, успіхів у всіх починаннях».

Привітати колег по роботі взагалі не повинно скласти особливих труднощів. До побажань, як правило, відносять кар'єрне зростання, успіхів у роботі, лояльності начальства і побільше зарплати. Крім того, якщо в колективі один про одного знають трохи більше, бажають здоров'я рідні, тепла і затишку в домі, яких-небудь конкретних благ, наприклад:

«З Новим роком, друже! Ми в цьому році встигли добряче попрацювати і, незважаючи на складний шлях, зуміли досягти фінішної межі. Вітаю тебе з цим. Бажаю, щоб наступний рік був менш важким, більш позитивним і прибутковим, щоб кар'єра йшла вгору, а трудові години вниз».

Привітання з Новим роком через СМС у віршах

Вірш-привітання — відмінний спосіб красиво висловити власні думки. В SMS не варто відсилати великі й мудрі тексти, краще віддати перевагу невеликим, але при цьому цікавим віршам.

З Новим роком, друже, тебе вітаю,

Старий рік за спиною вже залишаю.

Тільки щастя, удачі тобі і любові,

Хай до щастя доріжки ведуть калинові.

У короткому повідомленні варто максимально розкрити думку, можна навіть пожертвувати римою, якщо не складаються речення між собою. Суть меседжу варто ретельно продумати ще до створення вірша.

Хочу я тобі в Новий рік,

Дарувати все, не як торік.

Бажати посмішок, радості, тепла,

Щоб удача ніколи не встекла.

Сподіваюся, все так і буде,

І щастя нас ніколи не забуде.

Варто відзначити, що написаний самостійно вірш вартує тисяч інших поздоровлень. Створити невеликий текстовий шедевр можна дотримуючись порад:

перед написанням вірша варто задати собі мотив, який можна запозичити в улюблених авторів;

підібрати парні співзвучні слова, які відповідають тематиці Нового року, наприклад, «бажаю — вітаю», «рік — сік»;

не бояться переписати рядок з нуля.

Якщо є мотив і римовані слова, залишається лише наповнити суху заготовку значеннєвим навантаженням, гармонійно поєднуючи все воєдино. Співзвучні рядки можна вписувати один за одним, а можна через один.

Жартівливі поздоровлення з Новим роком через СМС

Гумор створений для того, щоб піднімати настрій. Це особливо необхідно на свята, в тому числі і на Новий рік. Щоб знайти правильний жарт, варто враховувати особливості людини, якій він надсилається. Так, якщо злісній тещі надіслати відповідний жарт, вона може його не зрозуміти. Жартувати можна як у віршах, так і в прозі.

«З Новим роком, сподіваюся ви його не так зіпсуєте, як старий. Бажаю вам менше нервувати і побільше пити води, а то сильно потієте. Бажаю посмішок вам, тепла і затишку в домі, може все-таки почують мої молитви небеса, і похмурість перетворитися в чарівну квіткі. Люблю вас!»

Підколоти друга — це з серії «традиції». У повідомленні можна згадати прикольну ситуацію, яка з ним трапилася в минулому році, і побажати, щоб таке в Новому році обов'язково повторилося.

«Їсти сніг, це, можливо, корисно, але тільки для обраних. Сподіваюся, ти у Новому році будеш таким же завзятим і позитивним, душею компанії. Адже нікому більше вигадувати такі смішні, і в той же час дурні вчинки».

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