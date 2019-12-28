Поздравить друзей и близких можно и через СМС

Короткое текстовое сообщение — SMS, отправленное по телефону, нередко вызывает больше позитивных эмоций, чем целая поздравительная книга, скинутая через какой-либо мессенджер. Это особенно актуально для людей, которые встречали рассвет мобильных технологий.

Поздравление в СМС — своеобразная традиция многих украинцев. Это очень удобно, ведь таким образом можно поздравить одним сообщением сразу целый список людей, добавить в письмо смайл, достучаться к тем, у кого нет доступа к сети Интернет.

Через «Службу Коротких Сообщений» можно отправить как стих, так и прозу, главное выбирать не очень объемные тексты, ведь печатать, скорее всего, придется все вручную. И так, вашему вниманию предлагается список красивых СМС-поздравлений с Новым годом для друзей, близких и семьи.

Поздравление с Новым годом через СМС в прозе

В 2020 году мало кого удивишь традиционными «С Новым годом, с новым счастьем», и т.п. клише. Чтобы приятно поразить адресата, потребуется либо проявить немного креатива, либо потратить немало времени, в поисках подходящего, свежего материала. Пример оригинального поздравления для друзей:

«Возможно, Деда Мороза и нет, но мы не проверяли. Поэтому хочу пожелать, чтобы седой волшебник, или любой другой чародей не обошел тебя с подарком, а вручил тебе все то, чего ты так сильно хочешь. Пускай сама судьба-мать тебя оберегает, позволяя жить в полную силу».

Для людей постарше лучше выбрать традиционный стиль поздравления. Это обусловлено тем, что их мировосприятие укоренилось и окрепло, не подлежит корректировке. Так, для них можно написать:

«Поздравляю с Новым годом, родные. Желаю вам крепкого здоровья, домашнего тепла и уюта. Пусть ангелы охраняют вас!»

Если говорить о родителях, их не стоит расстраивать трогательными сообщениями, а наоборот, подбадривать добрыми шутками и всячески создавать для них дух Нового года и Рождества Христово. Конечно, если не получается поздравить их непосредственно с этими праздниками, нужно позвонить, и уже обычный диалог дополнять СМС-поздравлениями. В прозе для родителей можно придумать:

«Поздравляю! Очередной Новый год уже у порога, а Дед Мороз по-прежнему спит у себя в санях. Поэтому я сам поздравлю вас — любимых, с праздником. Желаю родные вам терпения и быть всегда на позитиве, крепкого здоровья, стабильности, успехов во всех начинаниях».

Поздравить коллег по работе вообще не должно составить особого труда. К пожеланиям, как правило, относят карьерный рост, успехов в работе, лояльности начальства и побольше зарплаты. Кроме того, если в коллективе друг о друге знают чуть больше, желают здоровья родне, тепла и уюта в доме, каких-либо конкретных благ, например:

«С Новым годом дружище! Мы в этом году успели хорошенько поработать и, несмотря на сложный путь, сумели достичь финишной черты. Поздравляю тебя с этим. Желаю, чтобы следующий год был менее трудным, более позитивным и прибыльным, чтобы карьера стремилась вверх, а трудовые часы вниз».

Поздравление с Новым годом через СМС в стихах

Стих-поздравление — отличный способ красиво выразить собственные мысли. В SMS не стоит отсылать большие и замысловатые тексты, лучше отдать предпочтение небольшим, но при этом цепляющим стихам.

С Новым годом дружище, тебя поздравляю,

Старый год за спиной уже оставляю.

Только счастья, удачи тебе и любви,

Джек пот ты по жизни огромный сорви.

В кратком сообщении стоит максимально раскрыть передаваемую мысль, можно даже пожертвовать рифмой, если не складываются предложения между собой. Суть месседжа стоит тщательно продумать еще до создания стиха.

Хочу тебе я в Новый год,

Дарить всего, не зная счет.

Желать улыбок, радости, тепла,

Чтоб удача никогда не предала.

Надеюсь, все так и будет,

И счастье нас не забудет.

Стоит отметить, что написанный самостоятельно стих стоит тысячи других поздравлений. Создать небольшой текстовый шедевр можно следуя нескольким несложным советам:

перед написанием стиха стоит задать себе мотив, который можно позаимствовать в любимых авторов;

подобрать парные созвучные слова, которые соответствуют тематике Нового года, например, «желаю — поздравляю», «год — счет»;

не боятся переписать строку с нуля.

Если есть мотив и рифмованные слова, остается лишь наполнить сухую заготовку смысловой нагрузкой, гармонично соединяя все воедино. Созвучные строки можно вписывать одна за другой, а можно через одну.

Шуточные поздравления с Новым годом через СМС

Юмор создан для того, чтобы поднимать настроение. Это особенно необходимо на праздники, в том числе и на Новый год. Чтобы найти правильную шутку, стоит учитывать особенности человека, которому она направляется. Так, если злобной теще отправить соответственную шутку, она может ее не понять. Шутить можно как в стихах, так и в прозе.

«С Новым годом, надеюсь вы его не так испортите, как старый. Желаю вам меньше нервничать и побольше пить воды, а то потеете сильно. Желаю улыбок вам, тепла и уюта в доме, может все-таки услышат мои молитвы небеса, и угрюмость превратиться в прелестный цветок. Люблю вас!»

Подколоть друга — это из серии «традиции». В сообщении можно вспомнить прикольную ситуацию, которая с ним случилась в прошлом году, и пожелать, чтобы такое в Новом году обязательно повторилось.

«Кушать снег, это, возможно, полезно, но только для избранных. Надеюсь, ты в Новом году будешь таким же задорным и позитивным, душой компании. Ведь некому больше выдумывать такие смешные, и в то же время глупые поступки».

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