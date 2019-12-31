Новорічна ялинка є символом зимових свят, ми вирішили нагадати Вам, якою вона була у різні роки в Україні

Найбільшу увагу привертає Київ, де встановлюють найбільшу ялинку, яку відкривають перші особи держави та столиці.



З середини ХХ століття у Києві почали встановлювати святкове дерево. Ялинка за цей час постійно змінювалася, приміряла різні прикраси. Кожен рік вона вражає українців своїми іграшками та вогниками. Politeka.net пропонує Вам згадати, якою вона була у різні роки незалежності України.

2014 рік

Ялинка в 2014 році запам'яталася найбільше, адже вона стала символом кардинальних змін в Україні. У той час в розпал революції Гідності активісти Євромайдана не дали комунальщикам встановити новорічне дерево. Активісти прикрасили плакатами закріплений карс, тому ялинка 2014 року перетворилася в символ зародження нової нації.

2015 рік

З 2015 року в Україні починається нова традиція - головну ялинку країни встановлюють на Михайлівській площі. Тоді після подій на Майдані вирішили перенести новорічне святкування до Софії Київської.

Тоді перше дерево на Михайлівській площі прикрасили голубами, які символізували мир. До всього іншого, ялинка була прикрашена світлими гірляндами, які перетворили зелену красуню в новорічне диво.

2016 рік

Головна ялинка країни в цей рік була прикрашена різдвяними пряниками і льодяниками, а підсвічували її зелені гірлянди. Вона, як і колишня ялинка була встановлена на Михайлівській площі.

Новорічну ялинку в 2016 році також встановили на Михайлівській площі. Прикрасили хвойну красуню іграшками у формі різдвяних пряників і льодяників. Підсвічували ялинку зелені гірлянди.

2017 рік

Відкриття ялинки в 2017 році запам'яталося тим, що його почав сам Святий Миколай, а до нього приєдналися перші особи країни і столиці.

Тоді для декору ялинки використовували 1000 іграшок, кілометрові гірлянди і 42 ліхтарика, крім того, на ній були 15 різних видів прикрас. А біля зеленої красуні розмістили всілякі іграшки.

2019 рік

У столиці України на Софіївській площі офіційно запалили новорічну ялинку країни у День святого Миколая, 19 грудня. Головною тематикою декорування стало північне сяйво.

Ялинка оповита тисячами яскравих ліхтариків арктичного холодного білого кольору. А деякі з них мали унікальну форму кристалів довжиною – 35-50 сантиметрів.

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