Новогодняя елка является символом зимних праздников, мы решили напомнить Вам, какой она была в разные годы в Украине

Наибольшее внимание привлекает Киев, где устанавливают наибольшую елку, которую открывают первые лица государства и столицы.



С середины ХХ века в Киеве начали устанавливать праздничное дерево. Елка за это время постоянно менялась, примеряла разные украшения. Каждый год она поражает украинцев своими игрушками и огоньками. Politeka.net предлагает Вам вспомнить, какой она была в разные годы независимости Украины.

2014 год

Елка в 2014 году запомнилась больше всего, ведь она стала символом кардинальных перемен в Украине. В то время в разгар революции Достоинства активисты Евромайдана не дали комунальщикам установить новогоднее дерево. Активисты украсили плакатами закрепленный карс, поэтому елка 2014 года превратилась в символ зарождения новой нации.

2015 год

С 2015 года в Украине начинается новая традиция - главную елку страны устанавливают на Михайловской площади. Тогда после событий на Майдане решили перенести новогоднее празднование к Софие Киевской.

Тогда первое дерево на Михайлевской площади украсили голубями, которые символизировали мир. Ко всему прочему, елка была украшена светлыми гирляндами, которые превратили зеленую красавицу в новогоднее чудо.

2016 год

Главная елка страны в этот год была украшена рождественскими пряниками и леденцами, а подсвечивали ее зеленые гирлянды. Она, как и прежняя елка была установлена на Михайловской площади.

Новогоднюю елку в 2016 году также установили на Михайловской площади. Украсили хвойную красавицу игрушками в форме рождественских пряников и леденцов. Подсвечивали елку зеленые гирлянды.

2017 год

Открытие елки в 2017 году запомнилось тем, что его начал сам Святой Николай, а к нему присоединились первые лица страны и столицы.

Тогда для декора елки использовали 1000 игрушек, километровые гирлянды и 42 фонарика, кроме того, на ней были 15 различных видов украшений. А возле зеленой красавицы разместили всевозможные игрушки.

2019 год

В столице Украины на Софиевской площади официально зажгли новогоднюю елку страны в День святого Николая, 19 декабря. Главной тематикой декорирования стало северное сияние.

Елка окутана тысячами ярких фонариков холодного белого арктического цвета. А некоторые из них имели уникальную форму кристаллов длиной – 35-50 сантиметров.

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