Перша леді України Олена Зеленська приголомшує своїми образами, в яких з'являється на офіційних заходах

До дружини президента України Олені Зеленської прикуті погляди мільйонів.

Після кожного виходу у світ не тільки всі ЗМІ, але і прості українці, обговорюють приголомшливі наряди, в яких з'являється перша леді країни. Крім того, вони намагаються з'ясувати, скільки коштує той чи інший наряд, а також дізнатися хто дизайнер речей, які носила Олена Зеленська.

Politeka.net зібрала для Вас найяскравіші образи, у яких з'являлася Олена Зеленська у 2019 році.

Образ Зеленської на інавгурації

Першим вдалим виходом першої леді була інавгурація. Зеленська прийшла на урочистий захід в білосніжному діловому костюмі, який складається з прямої спідниці довжини "міді" і річного легкого варіанту піджака-кейпу. Доповнили образ бежеві туфлі-лодочи і золоті сережки-гвоздики.

Ансамбль для першої леді створювали сім майстрів протягом 184 годин. Для вишивки на піджаку використовували традиційні техніки, в орнаменті були флористичні та анімалістичні мотиви з килимів початку XIX-го століття Сумського та Полтавського регіонів.

Над вбранням працював український дизайнер Артем Климчук.

Перша зарубіжна поїздка Зеленської

Олена разом з чоловіком вперше поїхала в закордонну поїздку в Брюссель.

Зеленська була одягнена в костюмну пару бежевого кольору. На ній видно подовжений піджак і широкі штани. Такий вибір стилістів міг бути, щоб вона могла з комфортом прогулятися по місту.

Також Зеленську одягнули в білу футболку та кеди. А в руках у неї можна помітити шкіряну сумку кавового кольору.

Образ Зеленської в США – Метрополітен

Захід перша леді відвідала в стильному образі, в якому була помічена на щорічному обіді перших леді Fashion 4 Development.

Зокрема, Зеленська вбралася в костюм трійку ніжно-блакитного кольору. Модний лук доповнили акуратні сережки крапельки і жіночна укладка хвилями.

Зустріч з Макроном в Парижі

Подружжя прилетіли у Францію, де зустрілися з Еммануелем Макроном і його дружиною Бріжит.

Наряд перша леді України вибрала дуже елегантний і вишуканий. На зустрічі вона блищала в костюмі небесно-блакитного кольору з прямою міді-спідницею і подовженим піджаком. Образ завершували бежеві туфлі-човники з гострим носком, зібрані в пучок волосся і легкий макіяж.

Образ Зеленської на зустрічі з Томом Крузом

Голлівудський актор прилетів в Київ, щоб зустрітися з українським лідером Володимиром Зеленським і обговорити локації для зйомок чергового кінопроекту.

На зустріч з Крузом прийшла і перша леді, яка завжди супроводжує чоловіка на важливих заходах. Зеленська одягла костюм яскраво-синього кольору: вузькі штани і жакет на двох гудзиках, під яким виднівся чорний топ. Доповнили наряд ланцюжок з підвісками і великі сережки.

Нагадаємо, Олена Зеленська показала новий стиль, українці обімліли.

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