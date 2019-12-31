Первая леди Украины Елена Зеленская ошеломляет своими образами, в которых предстает на официальных мероприятих

К супруге президента Украины Елене Зеленской прикованы взгляды миллионов.

После каждого выхода в свет не только все СМИ, но и простые украинцы, обсуждают ошеломительные наряды, в которых появляется первая леди страны. Кроме того, они пытаются выяснить, сколько стоит тот или иной наряд, а также узнать дизайнера вещей, которые носила Елена Зеленская.

Politeka.net собрала для Вас самые яркие образы, в которых появлялась Елена Зеленская в уходящем 2019 году.

Образ Зеленской на инаугурации

Первым самым удачным выходом первой леди была инаугурация. Зеленская пришла на торжественное мероприятие в белоснежном деловом костюме, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Дополнили образ бежевые туфли-лодочи и золотые сережки-гвоздики.

Ансамбль для первой леди создавали семь мастеров в течение 184 часов. Для вышивки на пиджаке использовали традиционные техники, в орнаменте были флористические и анималистические мотивы с ковров начала XIX-го века Сумского и Полтавского регионов.

Над нарядом работал украинский дизайнер Артем Климчук.

Первая зарубежная поездка Зеленской

Елена вместе с мужем впервые поехала в зарубежную поездку в Брюссель.

Зеленская была облачена в костюмную пару бежевого цвета. На ней виден удлиненный пиджак и широкие брюки. Такой выбор стилистов мог быть, чтобы она могла с комфортом прогуляться по городу.

Также Зеленскую облачили в белую футболку и кеды. А в руках у нее можно заметить кожаную сумку кофейного цвета.

Образ Зеленской в США – Метрополитен

Мероприятие первая леди посетила в стильном образе, в котором была замечена на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development.

В частности, Зеленская облачилась в костюм тройку нежно-голубого цвета. Модный лук дополнили аккуратные серьги капельки и женственная укладка волнами.

Встреча с Макроном в Париже

Супруги прилетели во Францию, где встретились с Эммануэлем Макроном и его женой Брижит.

Наряд первая леди Украины выбрала очень элегантный и изысканный. На встрече она блистала в костюме небесно-голубого цвета с прямой миди-юбкой и удлиненным пиджаком. Образ завершали бежевые туфли-лодочки с острым носком, собранные в пучок волосы и легкий макияж.

Образ Зеленской на встрече с Томом Крузом

Голливудский актер прилетел в Киев, чтобы встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским и обсудить локации для съемок очередного кинопроекта.

На встречу с Крузом пришла и первая леди, которая всегда сопровождает мужа на важных мероприятиях. Зеленская надела костюм ярко-синего цвета: узкие брюки и жакет на двух пуговицах, под которым виднелся черный топ. Дополнили наряд цепочка с подвесками и крупные серьги.

Напомним, Елена Зеленская показала новый стиль, украинцы обомлели.

Как сообщала Politeka, Елена Зеленская одним жестом показала отношение к украинцам.

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