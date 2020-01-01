З 1 січня 2020 року на українців чекає багато змін

Зокрема збільшення мінімальних зарплат та пенсій, скасування недоторканності нардепів, великі штрафи для євробляхерів, зростання вартості комунальних та інших послуг.

Транзит російського газу трубопроводами України з 1 січня відбуватиметься за новим контрактом, підписаним на п’ять років, з можливістю подальшої пролонгації ще на десять.

У ніч на 31 грудня Нафтогаз та Газпром підписали новий контракт про транзит російського газу через Україну. Укладання контракту відбулося в останній момент - за день до закінчення терміну дії старої угоди.

Мінімально гарантований обсяг російського газу, що прокачуватиметься Україною в перший рік, - 65 мільярдів кубометрів, у наступні чотири роки - по 40 мільярдів кубометрів.

При цьому сторони відмовилися від усіх взаємних претензій і погодилися відкликати усі поточні позови і скарги з обох сторін.

З 1 січня українці зможуть самі обирати постачальника газу. Через те, що в ціну газу буде закладена вартість транспортування газу "Укртрансгазом", ціна для населення в регіонах може бути різною.

З 1 січня до 1 травня 2020 року ціна для населення, виробників тепла та інших захищених споживачів становитиме 5500 гривень. Таким чином, у порівнянні з груднем 2019 року ціна виросте на 28,6% - з 4277 до 5500 гривень.

Ціна для промислових споживачів залежатиме від того, чи купуватимуть вони газ за передоплатою чи без неї. Ця ціна становитиме 5500 гривень і 6072 гривень відповідно. Це на понад 6% менше, ніж у грудні 2019-го.

Прожитковий мінімум, мінімальні зарплати та пенсії зростуть

1 січня 2020 року прожитковий мінімум в Україні для працездатних осіб становитиме 2102 гривень на місяць. До кінця року він зросте до 2189 гривень. У 2019 році він дорівнював 1564 грн.

Мінімальна зарплата з 1 січня в Україні, відповідно до держбюджету, становитиме 4723 гривні, що на 550 гривень більше, ніж у 2019 році.

З 1 січня починає діяти новий закон про соціальні послуги, який експерти називали реформою десятиріччя

Йдеться не лише про надання коштів людям, які неспроможні себе забезпечувати, а про цілий комплекс заходів, спрямованих на людей, які перебувають у "складних життєвих обставинах".

А сама допомога передбачає комплекс заходів - соціальний супровід, адаптацію для дітей чи інвалідів.

З 1 січня власники нерозмитнених автомобілів з іноземною реєстрацією платитимуть штрафи

Штрафи становитимуть від 85 до 170 тис гривень. За використання "євробляхи" у комерційних цілях стягуватимуть додатково ще 34 тис гривень.

Але власники авто на єврономерах доводять, що можливості уникнути штрафів все одно зберігаються.

З 1 січня набуває чинності нова норма Конституції, відповідно до якої депутати Верховної Ради втрачають недоторканність

Разом з тим, з'явилася норма про те, що члени парламенту не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування чи висловлювання у Верховній Раді та її органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Водночас експерти наголошують на низці суперечностей, які на практиці ускладнять притягнення депутатів до кримінальної відповідальності.

Антикорупціонери можуть не подавати декларації про доходи

Набувають чинності поправки до закону "Про запобігання корупції". Вони зокрема передбачають, що громадські активісти, які займаються антикорупційною діяльністю, не зобов'язані подавати декларації про доходи.

Окрім того, закон звузив перелік випадків, у яких зобов'язані подавати декларації представники громадських об'єднань, наукових установ, навчальних закладів, експерти відповідної кваліфікації, інші люди, які входять до складу конкурсних комісій, громадських рад, рад громадського контролю.

У законі також уточнили терміни "члени сім'ї" та "близькі особи" для декларантів. До цього кола потрапляють тепер не лише законні чоловік чи дружина, але й діти суб'єкта декларування, у тому числі неповнолітні, незалежно від того, з ким вони проживають, а також "особи, що спільно проживали із суб'єктом декларування", тобто ідеться про цивільних чоловіків та дружин.

Генеральної прокуратури більше не буде

З Нового року Генеральна прокуратура України перетворюється на Офіс генерального прокурора України і 2 січня, після свят, почне свою роботу.

Окрім того, ліквідовується Військова прокуратура, а чисельність прокурорських працівників скоротиться із 15 тисяч до 10 тисяч. Тим, хто залишиться, підвищать зарплату.

Тарифи Укртелекому та Укрпошти зростуть

Вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення зросте на 10% - з 54,28 грн до 59,71 грн.

Підприємства, установи та організації також платитимуть більше. Абонплата для них зросте з 59,59 грн до 65,55 грн.

Крім того, "Укртелеком", який є монополістом у сфері надання послуг стаціонарного зв'язку, підвищив на 20-25 грн тарифні пакети "Домашній базовий" та "Домашній безлімітний".

З 1 січня тарифи на послуги підвищує і "Укрпошта", яка досі намагалася перехопити клієнтів інших компаній нижчою вартістю. Відправлення листів, бандеролей та посилок зросте на 12,5%.

Нагадаємо, українцям пообіцяли виходити на пенсію раніше.

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