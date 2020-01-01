С 1 января 2020 года на украинцев ждет много изменений

в Частности, увеличение минимальных зарплат и пенсий, отмены неприкосновенности нардепов, большие штрафы для євробляхерів, рост стоимости коммунальных и других услуг.

Транзит российского газа трубопроводами Украины с 1 января будет происходить по новому контракту, подписанному на п’пять лет, с возможностью дальнейшей пролонгации еще на десять.

В ночь на 31 декабря Нафтогаз и Газпром подписали новый контракт о транзите российского газа через Украину. Заключение контракта состоялось в последний момент - за день до окончания срока действия старого соглашения.

Минимально гарантированный объем российского газа, который будет прокачиваться Украиной в первый год - 65 миллиардов кубометров, в последующие четыре года - по 40 миллиардов кубометров.

При этом стороны отказались от всех взаимных претензий и согласились отозвать все текущие иски и жалобы с обеих сторон.

С 1 января украинцы смогут сами выбирать поставщика газа. Из-за того, что в цену газа будет заложена стоимость транспортировки газа "Укртрансгазом", цена для населения в регионах может быть разной.

С 1 января до 1 мая 2020 года цена для населения, производителей тепла и других защищенных потребителей составит 5500 гривен. Таким образом, по сравнению с декабрем 2019 года цена вырастет на 28,6% - с 4277 до 5500 гривен.

Цена для промышленных потребителей будет зависеть от того, будут ли они покупать газ по предоплате или без нее. Эта цена составит 5500 гривен и 6072 гривен соответственно. Это на 6% меньше, чем в декабре 2019-го.

Прожиточный минимум, минимальные зарплаты и пенсии вырастут

1 января 2020 года прожиточный минимум в Украине для трудоспособных лиц составит 2102 гривен в месяц. До конца года он вырастет до 2189 гривен. В 2019 году он равнялся 1564 грн.

Минимальная зарплата с 1 января в Украине, согласно госбюджету, составит 4723 гривны, что на 550 гривен больше, чем в 2019 году.

С 1 января начинает действовать новый закон о социальных услугах, который эксперты называли реформой десятилетия

Речь идет не только о предоставлении средств людям, которые не могут себя обеспечивать, а целый комплекс мер, направленных на людей, которые находятся в "сложных жизненных обстоятельствах".

А сама помощь предусматривает комплекс мероприятий - социальное сопровождение, адаптацию для детей или инвалидов.

С 1 января владельцы нерастаможенных автомобилей с иностранной регистрацией будут платить штрафы

Штрафы составят от 85 до 170 тыс гривен. За использование "євробляхи" в коммерческих целях будут взимать дополнительно еще 34 тыс гривен.

Но владельцы авто на еврономерах доказывают, что возможности избежать штрафов все равно сохраняются.

С 1 января вступает в силу новая норма Конституции, согласно которой депутаты Верховной Рады теряют неприкосновенность

Вместе с тем, появилась норма о том, что члены парламента не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в Верховной Раде и ее органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

в то же Время эксперты отмечают ряд противоречий, которые на практике усложнят привлечение депутатов к уголовной ответственности.

Антикоррупционеры могут не подавать декларации о доходах

Вступают в силу поправки к закону "О предотвращении коррупции". Они в частности предусматривают, что общественные активисты, которые занимаются антикоррупционной деятельностью, не обязаны подавать декларации о доходах.

Кроме того, закон сузил перечень случаев, в которых обязаны подавать декларации представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие люди, которые входят в состав конкурсных комиссий, общественных советов, советов общественного контроля.

В законе также уточнили сроки "члены семьи" и "близкие лица" для декларантов. В этот круг попадают теперь не только законные супруги, но и дети субъекта декларирования, в том числе несовершеннолетние, независимо от того, с кем они проживают, а также "лица, совместно проживали с субъектом декларирования", то есть речь идет о гражданских мужей и жен.

Генеральной прокуратуры больше не будет

С Нового года Генеральная прокуратура Украины превращается в Офис генерального прокурора Украины и 2 января, после праздников, начнет свою работу.

Кроме того, ликвидируется Военная прокуратура, а численность прокурорских работников сократится с 15 тысяч до 10 тысяч. Тем, кто останется, повысят зарплату.

Тарифы Укртелекома и Укрпочты вырастут

Стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения вырастет на 10% - с 54,28 грн до 59,71 грн.

Предприятия, учреждения и организации также будут платить больше. Абонплата для них вырастет с 59,59 грн до 65,55 грн.

Кроме того, "Укртелеком", который является монополистом в сфере предоставления услуг стационарной связи, повысил на 20-25 грн тарифные пакеты "Домашний базовый", "Домашний безлимитный".

С 1 января тарифы на услуги повышает и "Укрпочта", которая до сих пор пыталась перехватить клиентов у других компаний более низкой стоимостью. Отправка писем, бандеролей и посылок вырастет на 12,5%.

Напомним, украинцам пообещали выходить на пенсию раньше.

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