Перша частина фільму "Сам удома" вийшла майже 30 років тому

29 років виповнюється культовому фільму "Сам Удома" з Маколеєм Калкіним в головній ролі

Цей фільм вважається одним з кращих різдвяних шедеврів. Мільйони людей по всьому світу з задоволенням дивляться його на новорічні свята. А ось актори фільму за роки кардинально змінилися.

Кевін Маккалістер — Маколей Калкін

Актора звинуватили у пристрасті до шкідливих звичок, але за останні роки він зміг реабілітуватися і почав повертатися у світ кіно. Актор знявся у цікавій різдвяній рекламі та у нього є своя рок-група.

Гаррі — Джо Пеші

Мокрий бандит у фільмі виглядає як невдаха, однак йому вдалося чудово розкрити образ мафіозі у фільмах Мартіна Скорсезе, за ролі отримав "Оскар" та інші нагороди.

Марвін — Деніел Стерн

Зараз Стерн займається озвученням мультсеріалів, виступає як режисер фільмів і створює скульптури з бронзи.

Кейт — Кетрін о'хара

З 1990 року вона знялася в більш, ніж 50 кінокартин. Часто з'являється у сіткомах та телешоу, а також її цінують як актрису озвучки.

Раніше Маколей Калкін, відомий по ролі Кевіна Маккалістера у фільмі «Сам удома», - пожартував у своєму Instagram з приводу перезапуску фільму.

Артист поділився фото, на якому постав в образі Кевіна, але вже в наші дні.

На фото Маколей у картатій сорочці, майці та трусах сидить на дивані з тарілкою їжі. На його ногах — ноутбук. При цьому видно надутий живіт артиста.

«Ось як насправді буде виглядати оновлений «Сам удома»», — прокоментував він під постом.

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