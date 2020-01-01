29 років виповнюється культовому фільму "Сам Удома" з Маколеєм Калкіним в головній ролі
Цей фільм вважається одним з кращих різдвяних шедеврів. Мільйони людей по всьому світу з задоволенням дивляться його на новорічні свята. А ось актори фільму за роки кардинально змінилися.
Кевін Маккалістер — Маколей Калкін
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Актора звинуватили у пристрасті до шкідливих звичок, але за останні роки він зміг реабілітуватися і почав повертатися у світ кіно. Актор знявся у цікавій різдвяній рекламі та у нього є своя рок-група.
Гаррі — Джо Пеші
Мокрий бандит у фільмі виглядає як невдаха, однак йому вдалося чудово розкрити образ мафіозі у фільмах Мартіна Скорсезе, за ролі отримав "Оскар" та інші нагороди.
Марвін — Деніел Стерн
Зараз Стерн займається озвученням мультсеріалів, виступає як режисер фільмів і створює скульптури з бронзи.
Кейт — Кетрін о'хара
З 1990 року вона знялася в більш, ніж 50 кінокартин. Часто з'являється у сіткомах та телешоу, а також її цінують як актрису озвучки.
Раніше Маколей Калкін, відомий по ролі Кевіна Маккалістера у фільмі «Сам удома», - пожартував у своєму Instagram з приводу перезапуску фільму.
Артист поділився фото, на якому постав в образі Кевіна, але вже в наші дні.
На фото Маколей у картатій сорочці, майці та трусах сидить на дивані з тарілкою їжі. На його ногах — ноутбук. При цьому видно надутий живіт артиста.
«Ось як насправді буде виглядати оновлений «Сам удома»», — прокоментував він під постом.
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