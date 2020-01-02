В 2020 році січень буде найскладнішим місяцем
При цьому астролог Влад Росс попередив, що пік неприємностей очікується 9-11 числа, передає «Главред».
Різноманітні неприємності будуть обумовлені місячним затемненням (відбудеться 10 січня) і з'єднанням Сатурна і Плутона.
Астролог попередив, що в січні можливі катастрофічність ситуації, з 5 по 19 число буде катастрофічний період.
MARUV приголомшила видом без латексу і яскравого макіяжу: "Ніколи б не подумав..."
Соковита онука Боярського показала свої "дари природи" крупним планом: "Бомба"
Кароль здивувала зовнішнім виглядом на свято, «ось це так виріз»: яскравий кадр
Як змінилися Лобода, Полякова, Дорофєєва та інші зірки за 10 років: фото українських красунь
"…Я б не радив, а заборонив би всім вирушати в далекі подорожі в країни Близького Сходу. Особливо - в Єгипет і Ізраїль", - заявив Росс.
Також він додав, що, згідно з деякими пророцтв, в 2020 році в Ізраїлі, Єгипту, Ірану та Лівії можливі вибухонебезпечні ситуації.
"Там може вибухнути жахливий конфлікт… Не виключено, що це будуть масштабні теракти за участю ИГИЛ", - попередив експерт.
Нагадаємо, багато астрологи попередили, що для деяких представників знаків Зодіаку початок 2020 року перетвориться в масу неприємностей і хлопотов.
зокрема, Близнюкам необхідно готуватися до безлічі проблем, з-за яких їм прийдеться буквально розриватися між декількома справами відразу.
Січень стане для Раків дуже двояким і багатим на сумніву у всіх життєвих питаннях. Представники цього знака Зодіаку почнуть сумніватися в собі і своїх силах, а будь-яку поведінку оточуючих їх людей буде викликати лише роздратування.
Безліч проблем відразу навалиться на представників знаку Стрілець у січні 2020 року: труднощі в особистому житті і на роботі. Крім того, думки будуть забиті вирішенням цих проблем.
Тому астрологи порадили не зациклюватися на негативних емоціях, а витратити час на спілкування з тими людьми, які зможуть допомогти їм розібратися з проблемами. Наприклад близькі друзі і родичі стануть тим маяком, який допоможе їм пережити важкий період.
Нагадаємо, що названі знаки Зодіаку, які примножать своє багатство в 2020 році.
Як повідомляла Politeka, названі три знака Зодіаку, яких чекають проблеми з грошима в 2020 році
Також Politeka писала, що астролог Глоба назвав знаки зодіаку, у яких життя різко погіршиться.