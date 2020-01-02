Період катастроф і не тільки

В 2020 році січень буде найскладнішим місяцем

При цьому астролог Влад Росс попередив, що пік неприємностей очікується 9-11 числа, передає «Главред».

Різноманітні неприємності будуть обумовлені місячним затемненням (відбудеться 10 січня) і з'єднанням Сатурна і Плутона.

Астролог попередив, що в січні можливі катастрофічність ситуації, з 5 по 19 число буде катастрофічний період.

"…Я б не радив, а заборонив би всім вирушати в далекі подорожі в країни Близького Сходу. Особливо - в Єгипет і Ізраїль", - заявив Росс.

Також він додав, що, згідно з деякими пророцтв, в 2020 році в Ізраїлі, Єгипту, Ірану та Лівії можливі вибухонебезпечні ситуації.

"Там може вибухнути жахливий конфлікт… Не виключено, що це будуть масштабні теракти за участю ИГИЛ", - попередив експерт.

Нагадаємо, багато астрологи попередили, що для деяких представників знаків Зодіаку початок 2020 року перетвориться в масу неприємностей і хлопотов.

зокрема, Близнюкам необхідно готуватися до безлічі проблем, з-за яких їм прийдеться буквально розриватися між декількома справами відразу.

Січень стане для Раків дуже двояким і багатим на сумніву у всіх життєвих питаннях. Представники цього знака Зодіаку почнуть сумніватися в собі і своїх силах, а будь-яку поведінку оточуючих їх людей буде викликати лише роздратування.

Безліч проблем відразу навалиться на представників знаку Стрілець у січні 2020 року: труднощі в особистому житті і на роботі. Крім того, думки будуть забиті вирішенням цих проблем.

Тому астрологи порадили не зациклюватися на негативних емоціях, а витратити час на спілкування з тими людьми, які зможуть допомогти їм розібратися з проблемами. Наприклад близькі друзі і родичі стануть тим маяком, який допоможе їм пережити важкий період.

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