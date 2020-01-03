Відомий російський публіцист і журналіст Олександр Невзоров висміяв окупантів, які зустрічали своїх після обміну полоненими

Як повідомляє Politeka, про це він розповів в ефірі «Ехо Москви».

Коментуючи обмін полоненими між Україною Росією, він зазначив ставлення сторін до звільнених.

"І ось, щоб не забули. У нас є чарівна тема з обміном полоненими. Ви знаєте, в чому там полягає цимес? Добре, це гарна сцена, коли полонених які приїхали на Україну, зустрів президент, коли текли сльози, дарувалися квіти, а коли полонених привезли з обміну в ДНР, ЛНР, їх просто відразу посадили по буцегарнях, щоб з'ясувати зв'язки СБУ, причому зробили це стусанами", - влучно зазначив він.

Крім того, він вказав на досить ганебний прокол з боку окупантів.

"Найкрасивіше те, що водія, який мав везти з ДНР і ЛНР українських полонених, спеціально навчили української мови, вимазали йому пику вугільною сажею, наліпили на нього всюди шеврони ДНР, але забули, що автобус, на якому їхали полонені, з російськими номерами", - заявив журналіст.



Раніше російський журналіст Олександр Невзоров заявив, що росіяни не можуть змиритися з фактом, що Україна має право на самовизначення.

За його словами, право на свою мову, самовизначення, власних героїв найбільше дратує зомбована телевізором більшість, переконаний журналіст.

Раніше ми писали про те, що Олександр Невзоров влучно висміяв мародерство своїх земляків, які потягли з захоплених українських кораблів унітази.

На своїй сторінці в соцмережі журналіст вибухнув сарказмом щодо «трофеїв» росіян.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.

Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висказався про війну на Донбасі.