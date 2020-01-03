Известный российский публицист и журналист Александр Невзоров высмеял оккупантов, которые встречали своих после обмена пленными

Как сообщает Politeka, об этом он поведал в эфире «Эхо Москвы».

Комментируя обмен пленными между Украиной Россией, он отметил отношение сторон к освобожденным.

"И вот, чтобы не забыли. У нас есть волшебная тема с обменом пленными. Вы знаете, в чем там заключается цимес? Ладно, это красивая сцена, когда приехавшие на Украину пленные, были встречены президентом, когда текли слезы, дарились цветы, а когда пленных привезли по обмену в ДНР, ЛНР, их просто сразу посадили по кутузкам, чтобы выяснить связи с СБУ, причем сделали это тычками", - метко отметил он.

Кроме того, он указал на довольно позорный прокол со стороны оккупантов.

"Самое красивое то, что водителя, который должен был везти из ДНР и ЛНР украинских пленных, специально научили украинскому языку, измазали ему рожу угольной сажей, налепили на него всюду шевроны ДНР, но забыли, что автобус был, в котором ехали пленные, с российскими номерами", - заявил журналист.



Ранее российский журналист Александр Невзоров заявил, что русские не могут смириться с фактом, что Украина имеет право на самоопределение.

По его словам, право на свой язык, самоопределение, собственных героев больше всего раздражает зомбированное телевизором большинство, уверен журналист.

Ранее мы писали о том, что Александр Невзоров метко высмеял мародерство своих земляков, которые утащили с захваченных украинских кораблей помимо всего остального и унитазы.

На своей странице в соцсети журналист разразился сарказмом касательно «добычи» россиян.

Напомним, Невзоров рассказал, когда наладятся отношения России и Украины.

Как сообщала Politeka, Невзоров рассказал, с чем не могут смириться русские.

Также Politeka писала, что Невзоров жестко высказался о войне на Донбассе.