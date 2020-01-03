Населення тимчасово окупованих районів Донецької області почало активно повідомляти про масштабні затримання



За словами очевидців, співробітники так званого «міліції ДНР» перевіряють людей, які пред'являють у нічний час паспорт України, передає replyua.net.

Місцеві жителі повідомили, що якщо вночі на вулиці «правоохоронці» виявлять хоч когось з українським паспортом, то одразу ж заберуть у «відділення поліції», де знімуть відбитки пальців.

«Хто чув за нічні прогулянки, народ? Дійсно, якщо «республіканського паспорта немає», то тебе забирають у відділення і катають пальці?», - запитав один з жителів псевдореспублики.

На це ще один мешканець Донбасу відповів: «Так. Все так і є».



Єдине, що може врятувати людину від затримання - це номерні знаки так званого «ДНР».

Ще один місцевий житель повідомив, що всіх підряд з паспортами України гребуть в районне відділення, а скасування комендантської години Пушиліным ніяк не стосується громадян, які мають українські паспорти.



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