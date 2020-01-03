Население временно оккупированных районов Донецкой области начало активно сообщать о масштабных задержаниях



По словах очевидцев, сотрудники так называемой «милиции ДНР» проверяют людей, которые предъявляют в ночное время паспорт Украины, передает replyua.net.

Местные жители сообщили, что если ночью на улице «правоохранители» выявят хоть кого-то с украинским паспортом, то сразу же заберут в «отделение полиции», где снимут отпечатки пальцев.

«Кто слышал за ночные прогулки, народ? Действительно, если «республиканского паспорта нет», то тебя забирают в отделение и катают пальцы?», - задал вопрос один из жителей псевдореспублики.

На это еще один житель Донбасса ответил: «Да. Все так и есть».



Единственное, что может спасти человека от задержания - это номерные знаки так называемой «ДНР».

Еще один местный житель сообщил, что всех подряд с паспортами Украины гребут в районное отделение, а отмена комендантского часа Пушилиным никак не касается граждан, которые имеют украинские паспорта.



Ранее мы сообщали, что террористы на Донбассе начали формировать "штрафные роты" из людей, которые уходили в самовольные отлучки и были недовольными условиями "службы".

Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.

Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина: "Гибридный мир на Донбассе".

Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.