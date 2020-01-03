Население временно оккупированных районов Донецкой области начало активно сообщать о масштабных задержаниях
По словах очевидцев, сотрудники так называемой «милиции ДНР» проверяют людей, которые предъявляют в ночное время паспорт Украины, передает replyua.net.
Местные жители сообщили, что если ночью на улице «правоохранители» выявят хоть кого-то с украинским паспортом, то сразу же заберут в «отделение полиции», где снимут отпечатки пальцев.
«Кто слышал за ночные прогулки, народ? Действительно, если «республиканского паспорта нет», то тебя забирают в отделение и катают пальцы?», - задал вопрос один из жителей псевдореспублики.
На это еще один житель Донбасса ответил: «Да. Все так и есть».
Единственное, что может спасти человека от задержания - это номерные знаки так называемой «ДНР».
Аппетитная дочь Игоря Крутого похвасталась идеальным телом в экстра-мини: "все аж выпирает"
Звезда "Танців з зірками" покорила пикантными формами в бикини: "Фигурка то, что надо"
Сочная внучка Боярского показала свои "дары природы" крупным планом: "Бомба"
MARUV сняла латекс и устроила грязные танцы с девушками, самые горячие кадры: «Жесть!»
Еще один местный житель сообщил, что всех подряд с паспортами Украины гребут в районное отделение, а отмена комендантского часа Пушилиным никак не касается граждан, которые имеют украинские паспорта.
Ранее мы сообщали, что террористы на Донбассе начали формировать "штрафные роты" из людей, которые уходили в самовольные отлучки и были недовольными условиями "службы".
Напомним, у Зеленского внезапно раскрыли, из-за чего Украина потеряла Крым.
Как сообщала Politeka, политолог рассказал, на что готова пойти Украина: "Гибридный мир на Донбассе".
Также Politeka писала, что главный боевик «ДНР» поставил наглый ультиматум Украине из-за Зеленского.