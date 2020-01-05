Перестало битися серце українського воїна – ветерана АТО Миколи Муравського

Боєць з позивним «Цибуля» воював з бойовиками на сході України, повернувся додому восени минулого року, але так і не зміг впоратися зі своїми проблемами після приїзду з війни. Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Facebook і Twitter.

Микола Муравський раніше був волонтером. Допомагав військовим на війні з самого її початку на Донбасі, а в 2017 році став бійцем 8-го батальйону Української добровольчої армії. Також відомо, що Муравський був активним учасником «Евромайдану» і "пластуном".

Про причини смерті офіційно не повідомляється, проте з однієї з публікацій в мережі випливає, що боєць мав проблеми особистого характеру і, після війни, так і не зміг оговтатися від побаченого – зокрема, цитуємо:

«У нього не витримала психіка», - зазначив Ярослав Юрчишин у своїй публікації в мережі.

У ветерана АТО залишилися дружина і двоє дітей.

Раніше, стало відомо про загибель бійця ЗСУ поблизу лінії розмежування.

Як пишуть у соціальних мережах, на передовій загинув офіцер 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади Андрій Дзюба.

Повідомляється, що трагедія сталася ввечері в районі населеного пункту Новотроїцького під час виконання бойового завдання. Також відомо, що Андрій Дзюба народився у Хмельницькій області в 1993 році.

Раніше ми повідомляли про те, що страшною смертю загинув відомий ветеран АТО. Юрій Яцен, який пройшов найгарячіші точки на Донбасі, загинув в аварії.

Як стало відомо, колишній боєць батальйону спецпризначення «Чернігів» загинув у вівторок, 10 грудня, під колесами автомобіля. Про це написала у своєму мікроблозі Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Загинув у ДТП ветеран, військовий, кінолог, учасник проекту "Друг Героя" Яцена Юрій...», - повідомила вона.

Яцен пройшов кілька ротацій на Донбасі, побував у гарячих точках і був важко поранений. Він був одним з тих, хто знешкодив сумно відомого «медового терориста» - річного чоловіка, який приносив на пости українських захисників мед з вибухівкою.

Нагадаємо, помер самовідданий український воїн, «справжній патріот».

Як повідомляла Politeka, боєць ВСУ таємничо загинув по дорозі на Донбас, з'явилися подробиці: «знайшли прямо на...».

Також Politeka писала, що терористи прорвалися і розстріляли ВСУ з кулеметів.