Перестало биться сердце украинского воина – ветерана АТО Николая Муравского

Боец с позывным «Цибуля» воевал с боевиками на востоке Украины, вернулся домой осенью прошедшего года, но так и не смог справиться со своими проблемами после приезда с войны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Facebook и Twitter.

Николай Муравский ранее был волонтером. Помогал военным на войне с самого ее начала на Донбассе, а в 2017 году стал бойцом 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Также известно, что Муравский был активным участником «Евромайдана» и "пластуном".

О причинах смерти официально не сообщается, однако из одной из публикаций в сети следует, что боец имел проблемы личного характера и, после войны, так и не смог прийти в себя – в частности, цитируем:

«У него не выдержала психика», - отметил Ярослав Юрчишин в своей публикации в сети.

У ветерана АТО остались жена и двое детей.

Ранее, стало известно о гибели бойца ВСУ вблизи линии разграничения.

Как пишут в социальных сетях, на передовой погиб офицер 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Андрей Дзюба.

Сообщается, что трагедия произошла вечером в районе населенного пункта Новотроицкого во время выполнения боевого задания. Также известно, что Андрей Дзюба родился в Хмельницкой области в 1993 году.

Ранее мы сообщали о том, что страшной смертью погиб известный ветеран АТО. Юрий Яцен, который прошел самые горячие точки на Донбассе, погиб в аварии.

Как стало известно, бывший боец батальона спецназначения «Чернигов» погиб во вторник, 10 декабря, под колесами автомобиля. Об этом написала в своем микроблоге Twitter волонтер Галина Цегельник.

«Погиб в ДТП ветеран, военный, кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий...», - сообщила она.

Яцен прошел несколько ротаций на Донбассе, побывал в горячих точках и был тяжело ранен. Он был одним из тех, кто обезвредил печально известного «медового террориста» - летнего мужчину, который приносил на посты украинских защитников мед с взрывчаткой.

Напомним, умер самоотверженный украинский воин, «настоящий патриот».

Как сообщала Politeka, боец ВСУ таинственно погиб по дороге на Донбасс, появились подробности: «нашли прямо на...».

Также Politeka писала, что террористы прорвались и расстреляли ВСУ из пулеметов