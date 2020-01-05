Перестало биться сердце украинского воина – ветерана АТО Николая Муравского
Боец с позывным «Цибуля» воевал с боевиками на востоке Украины, вернулся домой осенью прошедшего года, но так и не смог справиться со своими проблемами после приезда с войны. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на публикации в Facebook и Twitter.
Николай Муравский ранее был волонтером. Помогал военным на войне с самого ее начала на Донбассе, а в 2017 году стал бойцом 8-го батальона Украинской добровольческой армии. Также известно, что Муравский был активным участником «Евромайдана» и "пластуном".
О причинах смерти официально не сообщается, однако из одной из публикаций в сети следует, что боец имел проблемы личного характера и, после войны, так и не смог прийти в себя – в частности, цитируем:
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«У него не выдержала психика», - отметил Ярослав Юрчишин в своей публикации в сети.
У ветерана АТО остались жена и двое детей.
Ранее, стало известно о гибели бойца ВСУ вблизи линии разграничения.
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Сообщается, что трагедия произошла вечером в районе населенного пункта Новотроицкого во время выполнения боевого задания.
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«Погиб в ДТП ветеран, военный, кинолог, участник проекта "Друг Героя" Яцена Юрий...», - сообщила она.
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