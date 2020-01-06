Російський терорист на прізвисько «Заур», який знущався над українкою Іриною Довгань, ліквідовано на Донбасі

Про це повідомила сама жертва мучителя на своїй сторінці у Фейсбуці, пише Рoliteka.net

«Не можу не поділитися радістю. Друга тварина теж здохла. Заурчик — земля тобі бетоном», — написала жінка.

Зазначимо, що Ірина Довгань, відома тим, що її в 2014 році катували в центрі Донецька терористи батальйону "Схід".

Пізніше Довгань уточнила, що ліквідовані вже двоє учасників тортур з "Сходу".

"Але не можна не відзначити "Мамая", з яким життя не звела (Слава Богу). Він теж був утилізований нашими ВСУ більше року тому. Ряди порідшали", - зазначила вона.

Пользовтаели соцмереж також з радістю сприйняли новину про ліквідацію російського территориста. Вони зазначили, що "туди йому й дорога".

Крім того, в мережі з'явилося фото ліквідованого бойовика. У мережі уточнили його справжнє ім'я Віталій Атаров з Північної Осетії. Він потрапив на сайт «Миротворець», де назвали дату ліквідації — 4 січня 2020 року.

Раніше ми писали, бойовик «ДНР» Роман Джумаев був застрелений у власній квартирі в Маріуполі.

16 вересня в Маріуполі був розстріляний бойовик терористичної організації ДНР Роман Джумаев. Про це повідомила волонтер Галина Однорог на своїй сторінці в Facebook.

Роман Джумаев – бойовик, який влітку 2014 пішов воювати проти ЗСУ на боці сепаратистів. Брав участь у боях за Дебальцеве і в боях з «кіборгами» в Донецькому аеропорту.

«Сьогодні у нас в Маріуполі сталася НП. Убитий бойовик Джумаев, який був «випущений нашим судом під домашній арешт». КОЛИ НЕ ПРАЦЮЄ СИСТЕМА, ПРАЦЮЄ НАЦІЯ!!!», – заявила вона волонтер, зазначивши, що Джумаев був її особистим ворогом.

За словами Однорог, вона та її соратники робили все для того, щоб «вбивця кіборгів поніс відповідне покарання». Однак суд прийняв рішення звільнити його з-під варти і змінив запобіжний захід на домашній арешт.

Нагадаємо, Росія стягнула на кордон з Україною рекордну кількість військової техніки.

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