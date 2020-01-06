Российский террорист по кличке «Заур», который издевался над украинкой Ириной Довгань, ликвидирован на Донбассе

Об этом сообщила сама жертва мучителя на своей странице в Фейсбуке, пишет Рoliteka.net

«Не могу не поделится радостью. Вторая тварь тоже сдохла. Заурчик — земля тебе бетоном», — написала женщина.

Отметим, что Ирина Довгань, известная тем, что ее в 2014 году пытали в центре Донецка террористы батальона "Восток".

Позже Довгань уточнила, что ликвидированы уже двое участников пыток из "Востока".

"Но нельзя не отметить "Мамая", с которым жизнь не свела (Слава Богу). Он тоже был утилизирован нашими ВСУ больше года назад. Ряды поредели", - отметила она.

Пользовтаели соцсетей также с радостью восприняли новость о ликвидации российского территориста. Они отметили, что "туда ему и дорога".

Кроме того, в сети появилось фото ликвидированного боевика. В сети уточнили его настоящее имя — Виталий Атаров из Северной Осетии. Он попал на сайт «Миротворец», где назвали дату ликвидации — 4 января 2020 года.

Ранее мы писали, боевик «ДНР» Роман Джумаев был застрелен в собственной квартире в Мариуполе.

16 сентября в Мариуполе был расстрелян боевик террористической организации ДНР Роман Джумаев. Об этом сообщила волонтер Галина Однорог на своей странице в Facebook.

Роман Джумаев – боевик, который летом 2014 пошел воевать против ВСУ на стороне сепаратистов. Участвовал в боях за Дебальцево и в боях с «киборгами» в Донецком аэропорту.

«Сегодня у нас в Мариуполе, произошло ЧП. Убит боевик Джумаев, который был «выпущен нашим судом под домашний арест». КОГДА НЕ РАБОТАЕТ СИСТЕМА, РАБОТАЕТ НАЦИЯ!!!», – заявила она волонтер, отметив, что Джумаев был ее личным врагом.

По словам Однорог, она и ее соратники делали все для того, чтобы «убийца киборгов понес соответствующее наказание». Однако суд принял решение освободить его из-под стражи и сменил меру пресечения на домашний арест.

Напомним, Россия стянула на границу с Украиной рекордное количество военной техники.

Как сообщала Politeka, боевики озверели перед выборами: большие потери.

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