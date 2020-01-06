В Запорізькій області в селі Григорівка розграбили курган, якому тисячу років
Про це повідомили журналісти видання Сьогодні, які поспілкувалися з очевидцями його пограбування. За їх словами Давнє скіфське поховання було понівечене озброєними людьми (щоб подивитись відео доскрольте до кінця сторінки).
Чорних археологів помітив місцевий краєзнавець Євген Хмелівський. Він і викликав поліцію, але до приїзду правоохоронців крадії вже покинули місце злочину.
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"Для них закони не писані. Те, що вони тут роблять, переходить всі межі. Вони нікого не бояться, вони працюють тут по ночах, працює ціла група людей", - повідомив Євген Хмелівської.
Керівник обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін повідомив, що злодії практично розкопали половину всього кургану, на місці вони залишили кілька черепків, уламок стели у вигляді людини. Саме нею було вкрите одне з поховань в селі Григорівка.
Чорні археологи знали напевно, де копати, а також шукати артефакти. Поки залишається секретом, які скарби були присвоєні грабіжниками. Крім того, вкрадене чорними археологоми не потрапляє в музеї.
Директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін підрахував збитки. За його словами вартість одного кургану близько мільйона, а найбільший коштує до двох мільйонів.
Також раніше повідомлялося, що біля села Новофедорівка Чутівського району на Полтавщині археологи знайшли родинне поховання кінця III — початку II тисячоліття до н. е. Зараз у цьому районі та уздовж траси М-03 Київ — Харків — Довжанський між Полтавою та селищем Чутове проходять дослідні роботи.
В одному з поховань знайшли залишки ямної культури.
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