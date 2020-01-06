В Запорізькій області в селі Григорівка розграбили курган, якому тисячу років

Про це повідомили журналісти видання Сьогодні, які поспілкувалися з очевидцями його пограбування. За їх словами Давнє скіфське поховання було понівечене озброєними людьми (щоб подивитись відео доскрольте до кінця сторінки).

Чорних археологів помітив місцевий краєзнавець Євген Хмелівський. Він і викликав поліцію, але до приїзду правоохоронців крадії вже покинули місце злочину.

"Для них закони не писані. Те, що вони тут роблять, переходить всі межі. Вони нікого не бояться, вони працюють тут по ночах, працює ціла група людей", - повідомив Євген Хмелівської.

Керівник обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін повідомив, що злодії практично розкопали половину всього кургану, на місці вони залишили кілька черепків, уламок стели у вигляді людини. Саме нею було вкрите одне з поховань в селі Григорівка.

Чорні археологи знали напевно, де копати, а також шукати артефакти. Поки залишається секретом, які скарби були присвоєні грабіжниками. Крім того, вкрадене чорними археологоми не потрапляє в музеї.

Директор Запорізького обласного центру охорони культурної спадщини Артур Середін підрахував збитки. За його словами вартість одного кургану близько мільйона, а найбільший коштує до двох мільйонів.

Також раніше повідомлялося, що біля села Новофедорівка Чутівського району на Полтавщині археологи знайшли родинне поховання кінця III — початку II тисячоліття до н. е. Зараз у цьому районі та уздовж траси М-03 Київ — Харків — Довжанський між Полтавою та селищем Чутове проходять дослідні роботи.

В одному з поховань знайшли залишки ямної культури.

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