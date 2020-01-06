В Запорожской области в селе Григорьевка разграбили курган, которому тысячу лет

Об этом сообщили журналисты издания Сегодня, которые пообщались с очевидцами ограбления. По их словам Древнее скифское захоронение было изувечено вооруженными людьми (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Черных археологов заметил местный краевед Евгений Хмелевской. Он и вызвал полицию, но до приезда правоохранителей воры уже покинули место преступления.

"Для них законы не писаны. То, что они здесь делают, переходит все границы. Они никого не боятся, они работают здесь по ночам, работает целая группа людей", - сообщил Евгений Хмелевской.

Руководитель областного центра охраны культурного наследия Артур Середин сообщил, что воры практически раскопали половину всего кургана, на месте они оставили несколько черепков, обломок стелы в виде человека. Именно ею было покрыто одно из захоронений в селе Григорьевка.

Черные археологи знали наверняка, где копать, а также искать артефакты. Пока остается секретом, какие сокровища были присвоены грабителями. Кроме того, украденное черными археологоми не попадает в музеи.

Директор Запорожского областного центра охраны культурного наследия Артур Середин подсчитал убытки. По его словам стоимость одного кургана около миллиона, а самый большой стоит до двух миллионов.

Также ранее сообщалось, что возле села Новофедоровка Чутовского района на Полтавщине археологи нашли семейное захоронение конца III — начала II тысячелетия до н.э. Сейчас в этом районе и вдоль трассы М-03 Киев — Харьков — Довжанский между Полтавой и поселком Чутово проходят исследовательские работы.

В одном из захоронений нашли остатки ямной культуры.

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