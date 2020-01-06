В Запорожской области в селе Григорьевка разграбили курган, которому тысячу лет
Об этом сообщили журналисты издания Сегодня, которые пообщались с очевидцами ограбления. По их словам Древнее скифское захоронение было изувечено вооруженными людьми (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Черных археологов заметил местный краевед Евгений Хмелевской. Он и вызвал полицию, но до приезда правоохранителей воры уже покинули место преступления.
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"Для них законы не писаны. То, что они здесь делают, переходит все границы. Они никого не боятся, они работают здесь по ночам, работает целая группа людей", - сообщил Евгений Хмелевской.
Руководитель областного центра охраны культурного наследия Артур Середин сообщил, что воры практически раскопали половину всего кургана, на месте они оставили несколько черепков, обломок стелы в виде человека. Именно ею было покрыто одно из захоронений в селе Григорьевка.
Черные археологи знали наверняка, где копать, а также искать артефакты. Пока остается секретом, какие сокровища были присвоены грабителями. Кроме того, украденное черными археологоми не попадает в музеи.
Директор Запорожского областного центра охраны культурного наследия Артур Середин подсчитал убытки. По его словам стоимость одного кургана около миллиона, а самый большой стоит до двух миллионов.
Также ранее сообщалось, что возле села Новофедоровка Чутовского района на Полтавщине археологи нашли семейное захоронение конца III — начала II тысячелетия до н.э. Сейчас в этом районе и вдоль трассы М-03 Киев — Харьков — Довжанский между Полтавой и поселком Чутово проходят исследовательские работы.
В одном из захоронений нашли остатки ямной культуры.
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