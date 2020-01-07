Офіс президента України повинен дати винагороду блогерше з Росії Олександра Мітрошиної, скандал з якою відволік увагу громадян від Володимира Зеленського

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в пості Telegram-каналі «Легітимний».

⚡️Это п-здец! Это Киев ребята! С-аааааааааааааа ! 06 января 2020 год В Киеве избиты и задержаны активисты, задавшие блогеру из России вопрос о Крыме Россиянка Митрошина, мероприятию которой пытались помешать активисты, посещала аннексированный Крым и поддерживала действия России на полуострове. Овчаренко и Кальницкий, на которых напали защитники блогерши, вызвали полицию, но та задержала именно их. Яскраве відео яке показує провалену патріотичну роботу серед молоді, після 6 років війни з росією, яка вбила десятки тисяч українців. Молодь просто божеволіє від російської попси, ватних блогерів і не мають чіткої позиції щодо окупованого Криму. Дніще... Gepostet von Наталья Летнева am Montag, 6. Januar 2020

«Офіс Президента повинен дати Мітрошиній «винагороду», адже вона затьмарила тему з поїздкою Президента Зеленського Оман і вже всі почали обговорювати цей «скандал». Опоненти Зе вже розганяють по мережі це як «зраду». У цьому році українська та російська блогосфера готується до спільних медіа-проектів, а також до спільних поїздок один до одного. Звичайно, це стосується і «селебріті» і т. д», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що скандал стався 6 січня. На захід Мітрошиної прийшли кілька активістів з організації «Відсіч», які почали задавати дівчині питання про Крим. Як зізналася сама блогерша, вона відвідувала анексовану територію в 2017 році.

Після словесної перепалки сталася бійка, а на місце інциденту прибула поліція. Замість блогерши, правоохоронці затримали активістів Леоніда Овчаренка та Олексія Кальницького. Їх доставили у відділення поліції, але відпустили після складання адмінпротоколу за статтею «хуліганство».

Сьогодні у поліції уточнили, що на момент в'їзду на територію України, у Мітрошиної не було заборони на в'їзд. Однак після зізнання дівчати й гучного скандалу в мережі, українські прикордонники внесуть її до списку осіб, яким заборонений в'їзд в країну.

У себе в телеграм-сторінці Мітрошина написала, що їй довелося терміново покинути місце проведення виступу. А після скандалу їй почали надходити повідомлення з погрозами.

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