Украинский политолог Юрий Романенко объяснил, как шведскому музыканту Dr.Alban удалось пересечь границу и выступить, несмотря на то, что он входит в санкционный список

Dr.Alban попал под санкции из-за выступления в аннексированном Россией Крыму. На днях певец похвастался в соцсети снимками с гарантом Владимиром Зеленским, сообщив, что "благодаря вмешательству президента смог попасть в страну".

Политический эксперт Романенко назвал причину, почему подобное происходило и происходит в Украине, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Dr.Alban - всполошил украинскую благосферу, социальные медиа, СМИ... Все говорят о том, что Dr.Alban попал на концерт Квартал 95 и сам же написал, что попал он туда, несмотря на то, что находится в санкционном списке по личному вмешательству президента Зеленского. И Dr.Alban выступал на концерте Квартал 95 и... возникает, конечно же, масса вопросов. Он какими-то "стежками" пролазит, несмотря на все санкции, потому что в сентябре 2019 он выступал на Дне города в Краматорске, который находится недалеко от линии разграничения. Так что Dr.Alban не впервый раз нарушает, "пуканы" не в первый раз взрываются...

Все это происходит, потому что Украина имеет проблему: Украина не может ничего определить. Неопределенность порождает все следствия, которые мы имеем. Например, неспособность назвать войну войной приводит к тому, что люди не понимают, что у нас есть война с Россией... То есть, если государство не делает шаги, которые позволяют четко разграничить понятия "друг-враг", соответственно и люди не ощущают того, что есть состояние войны. И вся социологии на протяжении пяти лет показывает, что более половины населения Украины не ощущают какого-либо состояния войны".

То же самое происходит, по мнению Романенко, и с коррупцией. Если власть не может следовать правилам, которые сама же и придумала, то ничего удивительного в том, что Dr.Alban очутился в Украине:

"Все законодательство прописано таким образом, что вы можете поймать человека за руку, вы можете привести какие-то аудиозаписи в подтверждение того, что он коррупционер... Естественно, из этого вытекают такие серьезные проблемы, связанные с санкциями России... Если мы сами не хотим их соблюдать, и наше правительство, наша власть сплошь и рядом нарушают те законы, которые сами же и принимали, то почему другие страны, какие-то там певцы должны придерживаться этого санкционного режима".

Политолог сравнил правление Зеленского с его предшественниками, в том числе Петром Порошенко:

"Мы видим, что Зеленский пошел по стопам "попередныкив", которые избирательно применяют закон там, где им выгодно".

Напомним, Зеленский протащил запрещенного Dr. Alban, украинцы взбешены: "Следующим выступит Газманов"

Как сообщала Politeka, скандал с въездом Dr.Alban в Украину получил неожиданный поворот: "границу он пересекал..."

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