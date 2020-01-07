Офис президента Украины должен дать вознаграждение блогерше из России Александре Митрошиной, скандал с которой отвлек внимание граждан от Владимира Зеленского
Как сообщает Politeka, об этом говорится посте в Telegram-канале «Легитимный».
«Офис Президента должен дать Митрошиной «вознаграждение», ведь она затмила тему с поездкой Президента Зеленского в Оман и уже все начали обсуждать этот «скандал». Оппоненты Зе уже разгоняют по сети это как «зраду». В этом году украинская и российская блогосфера готовится к совместным медиа проектам, а также к совместным поездкам друг к другу. Конечно, это касается и «селебрити» и т.д», - говорится в сообщении.
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Уточним, что скандал произошел 6 января. На мероприятие Митрошиной пришли несколько активистов из организации «Відсіч», которые начали задавать девушке вопросы о Крыме. Как призналась сама блогерша, она посещала аннексированную территорию в 2017 году.
После словесной перепалки произошла драка, а на место инцидента прибыла полиция. Вместо блогерши, правоохранители задержали активистов Леонида Овчаренко и Алексея Кальницкого. Их доставили в отделение полиции, но отпустили после составления админпротокола по статье «хулиганство».
Сегодня в полиции уточнили, что на момент въезда на территорию Украины, у Митрошиной не было запрета на въезд. Однако после признания девушки и громкого скандала в сети, украинские пограничники внесут ее в список лиц, которым запрещен въезд в страну.
У себя в телеграм-странице Митрошина написала, что ей пришлось срочно покинуть место проведения выступления. А после скандала ей начали поступать сообщения с угрозами.
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