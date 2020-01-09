Ада Роговцева розповіла про те, кого вона вважає розчаруванням десятиліття в Україні

82-річна заслужена артистка України та народна артистка СРСР розповіла в інтерв'ю журналістам Радіо.Свобода, що вважає розчаруванням останніх десяти років - інертність українців, які рухають суспільство не вперед, а назад.

Вона зазначила, що розчарована, адже зараз в Україні існує потреба у змінах, але люди продолжують ігнорувати цю потребу і роблять вигляд, що нічого не потрібно змінювати.

«Коли вони не те, що не розуміють, є ж розумні серед них, а не хочуть включатися. Не хочуть знати. Не хочуть докопуватися. Не хочуть на повну відчувати. Не дослухаються ні до інтуїції, ні до розуму, ні до свого, ні до «розуму розумних» людей», - зазначила артистка.

Роговцева також згадала свій виступ у Маріуполі на день міста, коли її зупинила жінка і сказала, щоб та не засмутилася, адже серед них ще залишилися люди в Маріуполі - близько 20%, які готові боротися за Україну.

«Ось моє розчарування. Розумієш? Але я знаю, що це таке - ці 20 відсотків. Це люди, великі люди», - підсумувала Роговцева.

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