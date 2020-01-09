Ада Роговцева рассказала о том, кого она считает разочарованием десятилетия в Украине

82-летняя заслуженная артистка Украины и народная артистка СССР рассказала в интервью журналистам Радио.Свобода, что считает разочарованием последних десяти лет - инертность украинцев, которые двигают общество не вперед, а назад.

Она отметила, что разочарована, ведь сейчас в Украине существует потребность в изменениях, но люди продолжают игнорировать эту потребность и делают вид, что ничего не нужно менять.

«Когда они не то, что не понимают, есть же умные среди них, а не хотят включаться. Не хотят знать. Не хотят докапываться. Не хотят на полную чувствовать. Не прислушаются ни к интуиции, ни к разуму, ни к своему, ни к «ума умных» людей», - отметила артистка.

Роговцева также вспомнила свое выступление в Мариуполе на день города, когда ее остановила женщина и сказала, чтобы та не расстраивалась, ведь среди них еще остались люди в Мариуполе - около 20%, которые готовы бороться за Украину.

«Вот мое разочарование. Понимаешь? Но я знаю, что это такое - эти 20 процентов. Это люди, великие люди», - подытожила Роговцева.

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