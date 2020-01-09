Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після того, як був знищений іранський генерал Сулеймані, тепер це може призвести до ядерної війни
Таку точку зору висловив в ефірі радіостанції «Ехо Москви» відомий російський публіцист Олександр Невзоров, який відомий своїми гострими висловлюваннями про Російську Федерацію.
Він вважає, що до цього швидше за все призведе несумісність людей Заходу і Сходу. Невзоров звернув увагу на те, що арабський світ вміє тільки організовувати вибухи і підривати все навколо. Тому після вбивства Сулеймані вони не можуть сидіти склавши руки.
«Безумовно, вони можуть перетворити в гуляш кілька сотень туристів з дітьми та багажем. Побігають з прапорами… І, може бути, задовольняться», - прогнозує Невзоров.
Гривня різко впала вниз, долар повертає позиції: НБУ здивував свіжим курсом валют
Погода не дасть українцям спуску: потужний циклон принесе сніг, але є одне але
Ердоган змовився з Путіним і вдарив по Україні, такого йому не пробачать: скандальні деталі
Тяжкохворий Губін перервав мовчання, з'явилося термінове звернення: Ніколи...
Крім того, він зазначив, що релігія поділила людей настільки сильно, що люди Заходу і Сходу ніколи не зможуть знайти точок дотику.
«Але все-таки ядерна війна неминуча, оскільки занадто сильна ця несумісність між людьми Заходу і Сходу. І нічого не виправити і пом'якшити…», - зазначив публіцист.
Також Невзоров спрогнозував, що конфлікт Ірану і США боляче вдарить по Російській Федерації
«Росію завжди називали жандармом Європи. А зараз її із жандармів розжалували взагалі в якусь шпану. Але, в принципі, нічого, насправді, корешиться тільки з людожерами, диктаторами, кровопивцями. Очевидно, що все одно рано чи пізно така війна буде, навіть якщо її і скасував Трамп», - резюмував публіцист.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.