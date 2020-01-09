Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після того, як був знищений іранський генерал Сулеймані, тепер це може призвести до ядерної війни

Таку точку зору висловив в ефірі радіостанції «Ехо Москви» відомий російський публіцист Олександр Невзоров, який відомий своїми гострими висловлюваннями про Російську Федерацію.

Він вважає, що до цього швидше за все призведе несумісність людей Заходу і Сходу. Невзоров звернув увагу на те, що арабський світ вміє тільки організовувати вибухи і підривати все навколо. Тому після вбивства Сулеймані вони не можуть сидіти склавши руки.

«Безумовно, вони можуть перетворити в гуляш кілька сотень туристів з дітьми та багажем. Побігають з прапорами… І, може бути, задовольняться», - прогнозує Невзоров.

Крім того, він зазначив, що релігія поділила людей настільки сильно, що люди Заходу і Сходу ніколи не зможуть знайти точок дотику.

«Але все-таки ядерна війна неминуча, оскільки занадто сильна ця несумісність між людьми Заходу і Сходу. І нічого не виправити і пом'якшити…», - зазначив публіцист.

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«Росію завжди називали жандармом Європи. А зараз її із жандармів розжалували взагалі в якусь шпану. Але, в принципі, нічого, насправді, корешиться тільки з людожерами, диктаторами, кровопивцями. Очевидно, що все одно рано чи пізно така війна буде, навіть якщо її і скасував Трамп», - резюмував публіцист.

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