Скандал з чиновником, яка підтримувала ідею "русского мира", отримав своє продовження

Чиновницю Заставненської районної державної адміністрації в Чернівецькій області Яніну Сметанюк, що працює в Службі у справах дітей вирішили звільнити.

Рішення було прийнято після скандалу, який розгорівся в мережі Facebook. Нагадаємо, що Яніна Сметанюк написала гнівні коментарі в суперечці з захисником України, написавши, що він пішов воювати, щоб "дітей вбивати на Донбасі".

Варто відзначити, що такий образливий коментар чиновниця написала, після того, як учасник бойових дій залишив повідомлення про те, що нещодавно поліція затримувала чиновницю, яка перебувала за кермом у стані сп'яніння.

Коментар чиновниці викликав справжній резонанс серед користувачів мережі, які не могли повірити, що людина в здоровому глузді може писати таке. Багато також вимагали її звільнення.

Схоже українців почули, адже дії чиновниці розглянула дисциплінарна комісія РДА, надалі було прийнято рішення про звільнення Сметанюк.

Пізніше жінку внесли в базу Миротворця, як людину, яка "поглумився над воїном, який виконував бойове завдання щодо захисту України від російського агресора".

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