Скандал с чиновницей, которая поддерживала идею "русского мира", получил свое продолжение

Чиновницу Заставненской районной государственной администрации в Черновецкой области Янину Сметанюк, работающую в Службе по делам детей решили уволить.

Решение было принято после скандала, который разгорелся в сети Facebook. Напомним, что Янина Сметанюк написала гневные комментарии в споре с защитником Украины, написав, что он пошел воевать, чтобы "детей убивать на Донбассе".

Стоит отметить, что такой оскорбительный комментарий чиновница написала, после того, как участник боевых действий оставил сообщение о том, что недавно полиция задерживала чиновницу, которая находилась за рулем в состоянии опьянения.

Комментарий чиновницы вызвал настоящий резонанс среди пользователей сети, которые не могли поверить, что человек в здравом уме может писать такое. Многие также требовали ее увольнения.

Похоже украинцев услышали, ведь действия чиновницы рассмотрела дисциплинарная комиссия РГА, в последствии было принято решение об увольнении Сметанюк.

Позже женщину внесли в базу Миротворца, как человека, который "надругался над воином, выполнявшим боевую задачу по защите Украины от российского агрессора".

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