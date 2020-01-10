Традиція зустрічати Старий Новий рік бере свій початок з часів переходу з Юліанського календаря (зараз називається «старий стиль), на Григоріанський, по якому сьогодні живуть практично всі держави світу. За багато років свято встигло обрости своїми традиціями, прикметами і ритуалами.

На сьогоднішній день розбіжність між старим і новим календарями складає 13 днів, саме тому Старий Новий рік святкується в ніч з 13 на 14 січня. Разом з цим торжеством настає наше рідне слов'янське свято Меланки. Згідно з традиціями, люди готують щедру кутю, за рахунок чого Меланки також називають Щедрим вечором.

Традиції Щедрого вечора

Вечерю на Меланки і Старий Новий рік прийнято зустрічати за столом всією родиною, одяг має бути охайним, добре випраним і вигладженим. По закінченню трапези потрібно зустрітися з сусідами і друзями, закрити образи і розбіжності примиренням.

Торжество по праву вважається не тільки сімейним. У цей вечір молодь перевдягається в бабу Меланку і гуляючи по вулицях показує невеликі спектаклі. Згідно зі сценарієм, баба-героїня знаходиться в сварці з дідом Василем, а також доїть козу, яка виступає символом богині місяця. Після коза продається на ярмарку. Сценка наповнюється різними персонажами. Під час виступу людям бажається добро в домі, затишок, тепло, достаток, міцне здоров'я.

В цей чудовий день молодим надається унікальний шанс створити свою сім'ю, запланувати шлюб, провести ворожіння на судженого. Якщо раніше молодій людині відмовили у сватанні, то під час Щедрого вечора у нього з'являється ще один шанс. Головне, щоб кохана в цей час була вдома.

Пізно ввечері, ближче до півночі, дівчата збираються в групки і ходять щедрувати. Ця традиція здійснюється під вікнами будинків. Вважається, що в цю ніч на вулиці можна споглядати як новий рік проводжає старий.

Також існує обряд посівання, в якому беруть участь тільки діти. Найщедріші подарунки отримують ті, хто раніше всіх постукає в будинок (вранці). Посівання супроводжується співом пісеньок, розповіданням віршиків, танцями. Все це спрямовано на те, щоб принести в дім щастя, достаток, і добрий урожай.

Ритуали: як зробити рік багатим і вдалим

Першим, і, мабуть, найвідомішим способом подарувати собі і своїм близьким щасливий наступаючий рік є багата вечеря. Стіл обов'язково повинен бути багатий на кутю, м'ясні страви, пироги, вареники, млинці і компот. Старий Новий рік понесе за собою те, чим його зустрінуть, тому краще, щоб це були посмішки, щастя, багатство, любов.

Другий ритуал — запросити першого посівальника за стіл і пригостити чимось смачненьким. Якщо діти прийшли натовпом, можна запросити одного з них. Зерно після посівання треба замітати тільки вранці на Старий Новий рік, а виносити до воріт або ж у двір.

Третя ритуальна традиція — стрибати через багаття. Наші предки вірили, що це дозволить очистити душу й тіло від різної нечисті, таким чином, вся родина залишала весь «бруд», і входила в новий рік будучи очищеними.

Четверта, дещо нестандартна традиція — гра батька з дітьми в хованки. Сам процес відбувається наступним чином:

мама сімейства ставить повну миску пирогів на стіл;

батько сідає за стіл і ховається за пирогами;

діти повинні запитати: «Мама, а де сховався наш тато?»;

батько повинен відповісти: «Хіба мене не видно? Дай Бог, щоб у наступаючому році гора пирогів була настільки ж велика, і в домі було багатство».

П'ятий ритуал можливо провести, якщо неподалік тече річка, бо мамі сім'ї опівночі належить піти до неї і набрати там води. Після мама повинна тричі мокнути в воду хліб зі словами: «Не хліб у воді купається, а я і моя сім'я в здоров'ї і силі». Після цього мама повинна непомітно повернутися додому і доторкнутися цим хлібом до голів родичів, при цьому примовляючи: «Щоб були такі величні, як святий Василь величний». Після цієї процедури у воду кидається монетка. З ранку цією водою повинно вмитися все сімейство.

Основні прикмети на Старий Новий рік

У народі існує кілька прикмет, які підкажуть, яким буде наступний рік. Так, якщо ніч на свято тиха, а небо ясне, варто чекати успіх і щастя. При цьому, якщо вдень проявиться яскраве сонечко, можна розраховувати на багатство і щедрий урожай.

Хорошим сигналом є іній на деревах (до урожаю зернових). Якщо хмари покривають конкретну сторону неба, звідти прийде радість. Також потрібно радіти снігу, він означає щастя в новому році.

Ворожіння на Старий Новий рік

За багато століть українці навчились гадати практично на всьому, до чого доторкаються. При цьому, основними об'єктами ворожіння є чоловіки (бо цим, як правило, займаються саме дівчата). Вони ворожать на їжі, приправах, папері, воску і інших підручних засобах.

Ворожіння на варениках. Просте нехитре ворожіння на все, що завгодно. В вареники прийнято підкладати своєрідні сюрпризи: сіль, цукор, гудзики, крупи та багато іншого. Кожен вареник знайде свого власника, найвезучішим «прилетить» щастя.

Під сюрпризами варто розуміти атрибути, наприклад, ґудзик — символ обновок, цукор — щастя, сіль — горя і т.д. Якщо людина розуміє, що чекати доведеться поганого, вона може провести інші обряди і ритуали, швидше за все, вони покажуть діаметрально протилежний результат. Головне сприймати все як гру і не накручувати (програмувати) себе на негатив.

Ворожіння на зернах. Такий же універсальний спосіб ворожіння, який дасть відповідь на будь-яке питання. Як ворожити? Звичай простий: у банку потрібно насипати будь-якої крупи, подумки вимовити чітко сформульоване питання, після в ліву руку набрати трохи крупи, і перерахувати зерна. Якщо число вийшло парне, отже відповідь «Так», якщо непарне, то «Ні». Так можна ворожити і на чоловіків, і на жінок, і на щастя, і любов.

Ворожіння на воску. Звичаї заливати віск в холодну воду і виглядати там фігури прийшли до нас з сивої давнини. Щоб це здійснити, потрібно нагріти в ложці віск, і вилити в миску з водою. В процесі варто загадати бажання думати про хороше. Після можна розглянути символи, які вийшли.

Обряди на ім'я судженого. Незаміжні дівчата в ніч на 14 січня беруть 13 папірців, пишуть там чоловічі імена. Робиться це перед сном, і всі заготовки кладуться під подушку. З ранку треба дістати один з папірців (не дивлячись).

Ті, хто добре пам'ятає сни і вірить їм, беруть три лаврових листа, промовляють слова, наприклад, «мій улюблений, приснись мені у сні», листи кладуть під подушку і лягають спати. На майбутнє гадають таким же чином.

Ворожіння з використанням склянок. Цей обряд схожий на ворожіння з варениками. Треба взяти кілька склянок, набрати їх на половину, а в середину кожної покласти по 1 атрибуту (сіль, цукор, каблучку, квасолю), один варто залишити з водою. Потім герой ворожіння стає до склянок спиною, а помічник перемішує їх. Після потрібно навмання вибрати одну із склянок. Результати будуть відповідати атрибуту: каблучка — шлюб, квасоля — дитина, порожній — стабільність, і т.д. При виборі склянки, варто звертати увагу на бажання, думати про них, концентрувати думки.

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