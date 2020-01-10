Традиция встречать Старый Новый год берет свое начало со времен перехода с Юлианского календаря (сейчас называется «старый стиль), на Григорианский, по которому сегодня живут практически все государства мира. За много лет праздник успел обрасти своими традициями, приметами и ритуалами.

На сегодняшний день расхождение между старым и новым календарями составляет 13 дней, именно поэтому Старый Новый год отмечается в ночь с 13 на 14 января. Вместе с данным торжеством наступает наш родной славянский праздник Меланки. Согласно традициям, люди готовят щедрую кутью, за счет чего Меланки также называют Щедрым вечером.

Традиции Щедрого вечера

Ужин на Меланки и Старый Новый год принято встречать за столом всей семьей, одежда должна быть опрятной, хорошо выстиранной и выглаженной. По окончанию трапезы нужно встретиться с соседями и друзьями, закрыть обиды и разногласия примирением.

Само торжество по праву считается не только семейным. В этот вечер молодежь переодевается в бабу Меланку и гуляя по улицам показывает небольшие спектакли. Согласно сценарию, баба-героиня находится в ссоре с дедом Василием, а также доит козу, которая выступает символом богини месяца. После коза продается на ярмарке. Сценка наполняется различными персонажами. Во время выступления людям желается добро в доме, уют, тепло, достаток, крепкое здоровье.

В этот чудесный день молодым предоставляется уникальный шанс создать свою семью, запланировать брак, провести гадание на суженого. Если ранее молодому человеку отказали в сватаньи, то во время Щедрого вечера у него появляется еще один шанс. Главное, чтобы возлюбленная в этом время была дома.

Поздно вечером, ближе к полуночи, девушки собираются в группки и ходят щедровать. Это действие осуществляется под окнами домов. Считается, что в эту ночь на улице можно лицезреть как новый год провожает старый.

Также существует обряд посевания, в котором принимают участие только дети. Самые щедрые подарки получают те, кто раньше всех постучится в дом (утром, разумеется). Посевание сопровождается пением песенок, рассказыванием стишков, танцами. Все это направлено на то, чтобы принести в дом счастье, достаток, и добрый урожай.

Ритуалы: как сделать год богатым и удачным

Первым, и, пожалуй, самым известным способом подарить себе и своим близким счастливый наступающий год является богатый ужин. Стол обязательно должен быть богат на кутью, мясные блюда, пироги, домашние вареники, блины и компот. Старый Новый год понесет за собой то, чем его встретят, поэтому лучше, чтобы это были улыбки, счастье, богатство, любовь.

Второй ритуал — пригласить первого посевальника за стол и угостить чем-нибудь вкусным. Если дети пришли толпой, можно пригласить одного из них. Зерно после посевания нужно заметать только утром на Старый Новый год, а выносить к воротам или же во двор.

Третья ритуальная традиция — прыгать через костер. Наши предки верили, что это позволит очистить душу и тело от различной нечисти, таким образом, вся семья оставляла всю «грязь», и входила в новый год будучи очищенными.

Четвертая, несколько нестандартная традиция — игра отца с детьми в прятки. Сам процесс происходит следующим образом:

мама семейства ставит полную миску пирогов на стол;

отец садится за стол и прячется за пирогами;

дети должны спросить: «Мама, а где спрятался наш папа?»;

отец должен ответить: «Разве меня не видно? Дай Бог, чтобы в наступающем году гора пирогов была настолько же велика, и в доме было богатство».

Пятый ритуал возможно провести, если неподалеку течет река, ибо маме семьи в полночь предстоит пойти к ней и набрать там воды. После мама должна трижды мокнуть в воду хлеб со словами: «Не хлеб в воде купается, а я и моя семья в здоровье и силе». После этого мама должна незаметно вернуться домой и дотронуться этим хлебом к головам родственников, при этом приговаривая: «Чтоб были такие великие, как святой Василий великий». После этой процедуры в воду бросается монетка. По утру данной водой должно умыться все семейство.

Основные приметы на Старый Новый год

В народе существует несколько примет, которые подскажут, каким будет наступающий год. Так, если ночь на праздник тихая, а небо ясное, стоит ждать удачу и счастье. При этом, если днем проявится яркое солнышко, можно рассчитывать на богатство и щедрый урожай.

Хорошим сигналом является и иней на деревьях (к урожаю зерновых). Если облака покрывают конкретную сторону неба, оттуда придет радость. Также нужно радоваться снегу, он значит счастье в новом году.

Гадания на Старый Новый год

За многие века украинцы научились гадать практически на всем, к чему дотрагиваются. При этом, основными объектами гадания являются мужчины (ибо этим, как правило, занимаются именно девушки). Они гадают на еде, приправах, бумаге, воске и других подручных средствах.

Гадание на варениках. Простое незамысловатое гадание на все, что угодно. В вареники принято подкладывать своеобразные сюрпризы: соль, сахар, пуговицы, крупы, и многое другое. Каждый вареник найдет своего владельца, самым везучим «прилетит» счастье.

Под сюрпризами стоит понимать атрибуты, например, пуговица — символ обновок, сахар — счастья, соль — горя и т.д. Если человек понимает, что ждать предстоит плохого, он может провести другие обряды и ритуалы, скорее всего, они покажут диаметрально противоположный результат. Главное воспринимать все как игру и не накручивать (программировать) себя на негатив.

Гадание на зернах. Такой же универсальный способ гадания, который даст ответ на любой вопрос. Как гадать? Обычай простой: в банку нужно насыпать любой крупы, мысленно произнести четко сформулированный вопрос, после в левую руку набрать немного крупы, и пересчитать зерна. Если число получилось четное, значит ответ «Да», если нечетное, значит «Нет». Так можно гадать и на мужчин, и на женщин, и на счастье, и на любовь.

Гадание на воске. Обычаи заливать воск в холодную воду и высматривать там фигуры пришли к нам с сивой древности. Чтобы это осуществить, нужно нагреть в ложке воск, и вылить в блюдо с водой. В процессе стоит загадать желание, думать о хорошем. После можно рассмотреть символы, которые получились.

Обряды на имя суженного. Незамужние девушки в ночь на 14 января берут 13 бумажек, пишут там мужские имена. Делается это перед сном, и все заготовки помещаются под подушку. По утру нужно достать одну из бумажек (не глядя).

Те, кто хорошо помнит сны и верит им, берут три лавровых листа, проговаривают слова, например, «мой любимый, приснись мне во сне», кладут листы под подушку и ложатся спать. На будущее гадают также.

Гадание с использованием стаканов. Этот обряд похож на гадание с варениками. Нужно взять несколько стаканов, набрать их на половину, а внутрь каждого положить по 1 атрибуту (соль, сахар, кольцо, фасоль), один стоит оставить с водой. Потом герой гадания стает к стаканам спиной, а помощник перемешивает их. После нужно наугад выбрать один из стаканов. Результаты будут соответствовать атрибуту: кольцо — брак, фасоль — ребенок, пустой — стабильность, и т.д. При выборе стакана, стоит обращать внимание на желания, думать о них, концентрировать мысли.

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