Артистки из "Женского квартала" наколдовали известной украинской певице Тине Кароль суженого

На фото артистки Анастасия Оруджова, Алина Гордиенко и Александра Машлятина наколдовали Кароль суженого. Посмотреть, кто им стал, можно в "Рождественской истории с Тиной Кароль". Об этом пишет Politeka со ссылкой на официальную страничку "Женского квартала".

Фанаты успели оставить несколько комментариев под фото:

"Голубоглазого блондина?", "Когда новый выпуск женского квартала? Девки, я соскучилась((".

Сообщалось, что украинская певица Тина Кароль продемонстрировала отличный вкус в выборе платья для «Рождественской истории».

В своем сториз в Instagram певица опубликовала фотоколлаж, на котором позирует в белоснежном платье в пол с открытыми плечами.

В этом наряде звезда предстала в проекте «Рождественская история с Тиной Кароль» на канале «1+1».

Длинное платье с пышной юбкой, высоким поясом и присобранное на груди подчеркнуло изящную фигурку певицы, а образ дополнили идеальный макияж с традиционной ярко-красной помадой и укладка. Из аксессуаров Тина выбрала массивный перстень и серьги с белыми камнями.

Сообщалось, что Тина Кароль в воздушном платье засветила лишнее прямо на сцене.

Так на новых опубликованных кадрах, Тина Кароль предстала перед публикой в воздушном наряде сиреневого цвета – артистка-красавица, более того, поразила поклонников и всех присутствующих в зале зажигательным танцем с шоу-балетом:

"Как проходят Ваши праздники", - спросила артистка в подписи к видео.

Артистка прекрасно двигалась на сцене, что не совсем в ее стиле – обычно Кароль – это лирическая героиня, спокойная и медленно движущаяся на сцене.

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