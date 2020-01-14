Народний синоптик Леонід Горбань, який досить точно дає прогнози на тривалі проміжки часу, розповів про те, якою буде весна 2020 року в Україні.

За словами синоптика, після теплої осені і досить м'якої зими українців чекає дуже неприємна весна з морозами і засухами до кінця сезону. Горбань прогнозує, що до кінця березня нас чекають сильні морози, в квітні буде холодно і сиро, як восени, а в травні стане настільки спекотно, що настане посуха.

«До середини березня триматимуться сильні морози. У квітні - холодно і сиро, тільки в кінці місяця стане ясно і тепло. Травень - жаркий і посушливий, в середині - більше двох тижнів без опадів», - зазначив фахівець.

Як пояснює експерт, за класифікацією Брюсова календаря 2020 рік – це рік Місяця. У такі роки весна дуже холодна, особливо його перша половина. Горбань додав, що цієї весни не варто чекати сильних опадів. Саме через відсутність дощів у травні наступить дуже посушливий період. Правда, вже влітку нестача опадів компенсується сповна. За словами Горбаня, в перші місяці літа нас чекають часті дощі і прохолодна погода.

Зазначимо, що Горбань вже давав прогноз погоди на весь 2020 рік. Синоптик запевняє, що літо в цьому році буде прохолодним, а осінь - морозною. Справжня літня погода буде радувати українців недовго – тільки в травні. Схоже, високосний рік не збирається тішити українців гарною погодою, як це було в 2019 році. За теплу осінь 2019 року буде холодна весна і осінь 2020 року.

«Осінь буде холодна і сира: вже вересень, на відміну від попередніх років, виявиться по-справжньому осіннім, дощовим. В кінці жовтня можливі заморозки, а в другій половині листопада – морози», - підбив підсумок синоптик.

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