Погода в Україні 14 січня готується «добити» частину громадян, проте інші відчують аномальне тепло



Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Укргідрометцентру.

«14 січня в Україні переважатиме погода без опадів, лише на Чернігівщині, Сумщині та Харківщині вдень місцями невеликий дощ і мокрий сніг. Вночі та вранці у південних областях та на Закарпатті місцями туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/сек», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що вночі середня температура по Україні буде від 2 тепла до 3 морозу. У Карпатах очікується 6-11 морозу вночі. Вдень стовпчики термометрів будуть показувати 1-6 градусів тепла.

У Києві та області, прогнозують синоптики, буде 3-6 вище нуля вдень й близько -1+1 градуса вночі.

Раніше ми писали, що погода в Україні готує різкий розворот, оскільки територію країни накриє різке похолодання. Про це розповів синоптик Укргідрометцентру Владислав Білик.

«Сніг буде, але його буде набагато менше, ніж раніше. Зима ще не закінчилася, ще два місяці попереду. Сніг ми побачимо. Єдине що, на жаль, він буде нетривалим», - зазначив він.

Синоптик стверджує, що минулий рік був найтеплішим для українців за останні кілька століть.

«2019 рік виявився найтеплішим за всю історію спостережень в Європі, тобто приблизно через 200-250 років. Грудень був найтеплішим місяцем зими на європейській території», - уточнив він.

Нагадаємо, погода розійдеться не на жарт, найскладніше попереду: «Зима ще не закінчилась».

Як повідомляла Politeka, урагани обрушаться на Україну, з'явився страшний прогноз.

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